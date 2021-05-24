55-летняя женщина отдала все сбережения на татуировки: Не могла больше выносить свою кожу

Теперь она активно ведет свой блог в Instagram, в котором делится фотографиями в откровенных нарядах

Фото: instagram.com/tattoo_butterfly_flower

55-летняя немецкая модель Керстин Тристан пожертвовала ради татуировок всеми своими сбережениями, вложив в них 35 тысяч евро. Женщина покрыла рисунками 90 процентов своего тела!

Теперь она активно ведет свой блог в Instagram, в котором делится фотографиями в откровенных нарядах.

Фото: Instagram | Kerstin Tristan

Немка призналась, что "просто не могла больше выносить" свою кожу и хотела попробовать что-то новое.

Фото: Instagram | Kerstin Tristan

"Все мы живем один раз, и я подумала, что в моем возрасте должно произойти что-то стоящее", – поделилась она.

Фото: Instagram | Kerstin Tristan

На данный момент на ее страницу подписаны 159 тысяч человек.

Напомним, ранее мы рассказывали о 35-летнем Сильвене Хелене, которого из-за татуировок и пирсинга уволили из детского сада. На мужчину с необычной внешностью пожаловались родители трехлетнего ребенка.

Кроме этого, 20-летняя британка Нэнси Андерсон после посещения тату-салона заразилась опасной инфекцией.

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