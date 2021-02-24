Новоиспеченный блин-гигант стал рекордсменом в Украине (видео)

Его размеры впечатляют – 717 на 309 сантиметров

В Ужгороде приготовили самый большой в Украине блин с творожной начинкой. Размеры гиганта – 717 на 309 сантиметров. Это зафиксировали представители Книги рекордов Украины.

Рекордсмен состоит из тысячи маленьких блинов. На них ушло 150 литров молока и 180 килограммов муки.

"Девушки пекли, мы начинку делали, потом это все выкладывали, – рассказывает кухарка Наталья Сабадош. – На приготовление ушло 45 килограммов творога, 150 литров молока, более двух килограммов масла".

Инициатор идеи и владелица кафе Виолетта Бурлака рассказывает, что бесплатно угостит блином всех желающих.

Сюжет Евгении Кравец Видео: Сегодня

Кстати, в 2019 году самый большой блин приготовили в Дружковке Донецкой области. Он был цельным – три метра в диаметре.

Если вы тоже хотите совершить кулинарный подвиг, то вот вам рецепт блинов со шпинатом от Джейми Оливера. Также напомним, когда будет Масленица-2021.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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