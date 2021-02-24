Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Новоспечений млинець-гігант став рекордсменом в Україні (відео)

Сьогодні, 12:11

Його розміри вражають – 717 на 309 сантиметрів

В Ужгороді спекли найбільшого в Україні млинця із сирною начинкою. Розміри велета – сім метрів 17 сантиметрів, ширина – 717 на 309 сантиметрів. Усе виміряли й зафіксували представники Книги рекордів України.

Складали рекордсмена з тисячі маленьких млинців. На них пішло 150 літрів молока та 180 кілограмів борошна.

"Дівчата пекли, ми начинку робили, потім це все викладали, – розповідає кухарка Наталія Сабадош. – Пішло 45 кілограм сиру, 150 літрів молока, більше двох кілограм масла".

Читайте також:
Осінній десерт: тонкі млинці з яблуками і корицею

Ініціаторка ідеї та власниця кафе Віолета Бурлака каже, що безкоштовно пригощатиме всіх охочих.

Відео: Сьогодні

До речі, в 2019 році найбільший млинець приготували у Дружківці Донецької області. Він був цільним – три метри у діаметрі.

Якщо ви теж хочете зробити кулінарний подвиг, то ось вам рецепт млинців зі шпинатом від Джеймі Олівера. Також нагадаємо, коли буде Масляна-2021.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Багрір: рецепт ажурних марокканських млинчиків Рецепт ситних млинців з шинкою і сиром Як приготувати млинці зі щавлем: покроковий рецепт від Григорія Германа Рецепт апетитного млинцевого пирога з грибами, овочами і вершковим соусом
відео млинці рекорд
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Рулет из куриных окорочков: удивляем начинкой
Рулет из куриных окорочков: удивляем начинкой
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Пышнотелая Эшли Грэм полностью разделась и показала недостатки
Пышнотелая Эшли Грэм полностью разделась и показала недостатки
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7

Популярні статті

Вчора, 19:32Психо

Що подарувати на 8 Березня: оригінальні ідеї для коханих жінок

Вчора, 18:16Зірково

Камалія розповіла, як Захур виховує доньок: Папа погрожує відправити до бомжатскої школи

Вчора, 15:02Психо

Як вибрати чоловіка за знаком зодіаку – хто найкращий?

Вчора, 11:37Смачно

Готуємо правильний рис для домашніх суші та ролів

Вчора, 10:13Зірково

Віктор Павлік зізнався вагітній дружині, що закоханий у відому співачку

Вчора, 06:38Психо

Гороскоп на сьогодні 23 лютого: Овни будуть сповнені ідей, а Раку потрібно розслабитися

22 лютогоЗірково

Оля Полякова пожартувала над Аліною Гросу та отримала від неї відповідь – відео

22 лютогоЗірково

Син госпіталізованого Чапкіса не зміг прилетіти в Україну до батька

22 лютогоСмачно

Пироги та пиріжки з капустою: 3 рецепти начинки

22 лютогоЗірково

Олексій Тригубенко з "Холостячки" про розставання з дівчиною: "Некомфортно бути наодинці із собою"

22 лютогоСмачно

Ваш бісквіт погано спікся? От 5 помилок при випіканні

22 лютогоПсихо

Рейтинг дружин по знаку зодіаку: хто найкраща?

22 лютогоЗірково

Дуже сумний принц Чарльз відвідав хворого 99-річного батька в лікарні: фото

22 лютогоСмачно

Як приготувати смачний хумус: 5 рецептів східної закуски

22 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 22 лютого: Близнюкам потрібно видихнути, а Раків чекає спокійний понеділок

22 лютогоЗірково

"Голос країни": в Мережі жорстко критикують Надію Мейхер після виступу "Алібі" на шоу

Новини партнерів

Самые неловкие киноляпы в известных сериалах
Самые неловкие киноляпы в известных сериалах
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Простой и быстрый салат из пекинской капусты
Простой и быстрый салат из пекинской капусты
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти