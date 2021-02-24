Новоспечений млинець-гігант став рекордсменом в Україні (відео)
Його розміри вражають – 717 на 309 сантиметрів
В Ужгороді спекли найбільшого в Україні млинця із сирною начинкою. Розміри велета – сім метрів 17 сантиметрів, ширина – 717 на 309 сантиметрів. Усе виміряли й зафіксували представники Книги рекордів України.
Складали рекордсмена з тисячі маленьких млинців. На них пішло 150 літрів молока та 180 кілограмів борошна.
"Дівчата пекли, ми начинку робили, потім це все викладали, – розповідає кухарка Наталія Сабадош. – Пішло 45 кілограм сиру, 150 літрів молока, більше двох кілограм масла".
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Ініціаторка ідеї та власниця кафе Віолета Бурлака каже, що безкоштовно пригощатиме всіх охочих.
До речі, в 2019 році найбільший млинець приготували у Дружківці Донецької області. Він був цільним – три метри у діаметрі.
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