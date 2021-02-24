Новоспечений млинець-гігант став рекордсменом в Україні (відео)

Його розміри вражають – 717 на 309 сантиметрів

В Ужгороді спекли найбільшого в Україні млинця із сирною начинкою. Розміри велета – сім метрів 17 сантиметрів, ширина – 717 на 309 сантиметрів. Усе виміряли й зафіксували представники Книги рекордів України.

Складали рекордсмена з тисячі маленьких млинців. На них пішло 150 літрів молока та 180 кілограмів борошна.

"Дівчата пекли, ми начинку робили, потім це все викладали, – розповідає кухарка Наталія Сабадош. – Пішло 45 кілограм сиру, 150 літрів молока, більше двох кілограм масла".

Ініціаторка ідеї та власниця кафе Віолета Бурлака каже, що безкоштовно пригощатиме всіх охочих.

Відео: Сьогодні

До речі, в 2019 році найбільший млинець приготували у Дружківці Донецької області. Він був цільним – три метри у діаметрі.

Якщо ви теж хочете зробити кулінарний подвиг, то ось вам рецепт млинців зі шпинатом від Джеймі Олівера. Також нагадаємо, коли буде Масляна-2021.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися