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Мужчины падают: в какой позе могут находиться только женщины

Сегодня, 10:10

По одной из версий, это происходит из-за смещения центра тяжести

В китайской соцсети TikTok появился новый забавный челлендж: пары опуститься на четвереньки, положив голову на руки, затем резко заводят руки за спину. Как выяснилось, удержать равновесие в такой позе могут только женщины. Не верите – проверьте сами!

По одной из версий знатоков, это происходит из-за смещения центра тяжести. А поскольку тело женщин физиологически отличается от тела мужчин (кроме все прочего, оно, как правило, меньше и легче), пройти испытание могут только они.

Видео: tiktok.com/@louisefraser01

Но говорить о смещенном центре тяжести все же сложно, ведь эта теория никак не подтверждена.

Видео: tiktok.com/@mikagoodchild

Скорее всего, причина кроется в начальной позе парочек. Можно заметить, что девушки (за редким исключением) держат ноги вместе, а парни разводят ноги, чтобы было удобнее.

Видео: tiktok.com/@mgfletch

К тому же, многое зависит от физической подготовки, ведь если мышцы натренированные, то такие челленджи им не страшны.

Напомним, ранее Риз Уизерспун запустила забавный флешмоб.

Смотрите видео: в Сети запустили флешмоб, чтобы выразить благодарность врачам

Кроме этого, в социальной сети TikTok юзеры из США запустили очередной забавный флешмоб. На этот раз они переодеваются в пенсионеров, надевают маски и, используя поддельные удостоверения личности, покупают себе алкоголь.

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видео поза челлендж
Источник: Сегодня
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