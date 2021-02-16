Чоловіки падають: у якій позі можуть перебувати тільки жінки

За однією з версій, це відбувається через зміщення центру ваги

У китайській соцмережі TikTok з'явився новий кумедний челендж: пари опуститися на коліна, притримуючи голову руками, потім різко кладуть руки за спину. Як з'ясувалося, утримати рівновагу в такій позі можуть тільки жінки. Не вірите – перевірте самі!

За однією з версій, це відбувається через зміщення центру ваги. Оскільки тіло жінок фізіологічно відрізняється від тіла чоловіків (окрім усього іншого, воно, зазвичай, менше і легше), пройти випробування можуть тільки вони.

Відео: tiktok.com/@louisefraser01

Але говорити про зміщення центру ваги все ж складно, адже ця теорія жодним чином не підтверджена.

Відео: tiktok.com/@mikagoodchild

Найімовірніше, причина цього явища – у початковій позі парочок. Можна помітити, що дівчата тримають ноги разом, а хлопці – розводять, щоб було зручніше.

Відео: tiktok.com/@mgfletch

До того ж, важливе значення має фізична підготовка, адже якщо м'язи натреновані, то такі челенджі вам не страшні.

Нагадаємо, раніше Різ Уїзерспун запустила смішний флешмоб.

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