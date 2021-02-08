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Серега принял вызов от тиктокера и взобрался на Килиманджаро (видео)

Сегодня, 14:27

44-летний артист опубликовал TikTok-фильм о покорении вершины

Рэпер Серега, который судится с бывшей женой из-за детей, взорвал социальную сеть TikTok – он принял вызов от фаната и станцевал на пике Ухуро – вершине могучего вулкана Килиманджаро. О своем путешествии артист снял мини-фильм.

Это не первый случай, когда 44 летний Серега заигрывая с аудиторией, реагирует на челленджи, но впервые это произошло с таким масштабом. Он отправился в далекую Африку и совершил недельное восхождение на высоту около 6 тысяч метров.

Серега
Фото: пресс-служба

Путь был непростым – от джунглей с красивыми водопадами и видами на кофейные плантации, главный герой челленджа поднялся к настоящим ледникам, возраст которых насчитывает миллионы лет.

Серега покорил Килиманджаро
Фото: пресс-служба

На своей странице в TikTok Серега опубликовал видео о покорении вершины.

@seryogamusic

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– SERYOGA

Тяжелее всего знаменитости давалась быстрая смена климатических зон. Погода посылала альпинистам то дождь, то снег. Условия были настолько тяжелыми, что одного участника группы эвакуировали после потери сознания от гипоксии.

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Как отметил сам артист, путешествие стало для него чем то гораздо большим, чем просто экстремальный челлендж.

"По началу это был действительно веселый турпоход с шутками и прибаутками, но потом это превратилось в настоящее испытание себя. Больше всего меня потрясло осознание того, насколько мы другие люди, когда мы откладываем в сторону мобильные телефоны... Мир вокруг прекрасен, а мы его просто не замечаем, уставившись в свои айфоны... Во время путешествия я погрузился в самые глубины своих ощущений и, возможно, об этом будут когда-нибудь стихи", – поделился впечатлениями Серега.

Ранее мы обсуждали подробности скандала вокруг украинской TikTok-звезды и военного.

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