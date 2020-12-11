Политик случайно поджег себя на онлайн-конференции (видео)
Том Слейх хотел зажечь свечу с помощью зажигалки, работающей от USB
Во время онлайн-конференции советник в администрации Лондона Том Слейх случайно устроил пожар. Мужчина хотел зажечь свечу с помощью зажигалки, работающей от USB, но из-за неловкого обращения с огнем в итоге поджег бумаги на столе и себя.
"Сегодняшний день прошел совершенно не так, как я надеялся, – комментирует инцидент Слейх. – Избежал серьезного ожога, погрузив руку в раковину с холодной водой. Пламя удалось потушить без помощи спасателей".
Соответствующее видео мужчина опубликовал на своей странице в Twitter.
К слову, на видеоконференции присутствовали около 30 человек. Она также транслировалась в свободном доступе онлайн.
Напомним, это уже не первый подобный инцидент во время онлайн-конференций. Американский чиновник Крис Платцер, который работал специалистом по планированию города Вальехо в штате Калифорния (США), уволился после того, как во время рабочей встречи в Zoom бросил своего кота на пол и пил пиво.
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