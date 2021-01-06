Мер міста випадково засвітився в ефірі без штанів: курйозне відео

Політик, одягнений в сорочку і труси, дав інтерв'ю з дому

Без штанів у прямому ефірі з'явився мер бельгійського міста Антверпен, голова партії "Новий фламандський альянс" Барт де Вевер. Політик, одягнений в сорочку і труси, вийшов на зв'язок зі свого дому. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Градоначальник розраховував, що у кадр потрапить тільки верхня частина його вбрання, але не врахував, що за спиною у нього стоїть велике дзеркало.

Відео: Breaking Belgium

Телеведуча Кім Нетрі вирішила "підколоти" Барта де Вевера і привернула увагу глядачів до його промаху. "У вас дуже гарна сорочка. Напевно, ви одягнули її спеціально для нас. Але невже під цією сорочкою ви тільки у нижній білизні?" – запитала вона.

"Звідки ви знаєте?" – здивувався мер. Потім він зрозумів, що сталося. Політик зазначив, що 2021 рік почався з вкрай незручного моменту, який запам'ятається йому надовго.

Нагадаємо, раніше під час онлайн-конференції радник в адміністрації Лондона Том Слейх випадково влаштував пожежу. Чоловік хотів запалити свічку за допомогою запальнички, що працює від USB, але в результаті підпалив папери на столі і себе.

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