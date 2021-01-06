Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Мер міста випадково засвітився в ефірі без штанів: курйозне відео

Сьогодні, 11:23

Політик, одягнений в сорочку і труси, дав інтерв'ю з дому

Без штанів у прямому ефірі з'явився мер бельгійського міста Антверпен, голова партії "Новий фламандський альянс" Барт де Вевер. Політик, одягнений в сорочку і труси, вийшов на зв'язок зі свого дому. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Градоначальник розраховував, що у кадр потрапить тільки верхня частина його вбрання, але не врахував, що за спиною у нього стоїть велике дзеркало.

Відео: Breaking Belgium

Телеведуча Кім Нетрі вирішила "підколоти" Барта де Вевера і привернула увагу глядачів до його промаху. "У вас дуже гарна сорочка. Напевно, ви одягнули її спеціально для нас. Але невже під цією сорочкою ви тільки у нижній білизні?" – запитала вона.

"Звідки ви знаєте?" – здивувався мер. Потім він зрозумів, що сталося. Політик зазначив, що 2021 рік почався з вкрай незручного моменту, який запам'ятається йому надовго.

Читайте також:
Як підготуватися до відеоконференції або відеоспівбесіди: практичні поради

Нагадаємо, раніше під час онлайн-конференції радник в адміністрації Лондона Том Слейх випадково влаштував пожежу. Чоловік хотів запалити свічку за допомогою запальнички, що працює від USB, але в результаті підпалив папери на столі і себе.

Дивіться також в сюжеті про те, як досягти успіху в інтернет-спілкуванні:

До того ж, ми писали про п'ять правил, як підвищити свою ефективність під час роботи вдома.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Мало не прострелив собі голову в прямому ефірі: колишній футболіст шокував глядачів Скандальний російський блогер провів прямий ефір з мертвою дівчиною (відео 18+) Блогер випадково спалив новий комп'ютер у прямому ефірі: відео
відео Бельгія мер прямий ефір політик
Джерело: Breaking Belgium
Реклама

Новини партнерів

Пальчики оближешь! Торт с черносливом и грецким орехом. Рецепт
Пальчики оближешь! Торт с черносливом и грецким орехом. Рецепт
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Вероника Гришко: украинская красотка из синхронного плавания
Вероника Гришко: украинская красотка из синхронного плавания
Классический винегрет готовят только так! Рецепт
Классический винегрет готовят только так! Рецепт

Популярні статті

Сьогодні, 15:31Events

Привітання з Різдвом: яскраві листівки, проза та вірші

Сьогодні, 11:14Food

Найпростіший рецепт куті: як приготувати на Різдво

Сьогодні, 10:54Events

Різдво-2021: дієві ритуали і обряди свята

Сьогодні, 10:26Events

До якого числа носять вечерю на Різдво

Сьогодні, 09:43Fun

Колядки і щедрівки: тексти найпопулярніших пісень

Вчора, 22:17Fun

Найращі колядки російською мовою: найпопулярніші вірші

Вчора, 19:16Events

Характеристика знаків зодіаку по місяцях і числах

Вчора, 14:15Fun

Найкращі колядки на Різдво-2021: великий вибір текстів

Вчора, 12:15Fun

Ворожіння на Різдво-2021 вдома: як і коли ворожити

Вчора, 11:31Food

Що приготувати на вечерю на Різдво: рецепти святкових страв

4 січняFun

Найкращі колядки-2021 українською мовою

4 січняEvents

Різдво Христове: дата, історія, традиції і прикмети

4 січняFood

Що приготувати на Святвечір: 12 пісних страв для святкового столу

4 січняFood

Меню на Різдво: найкращі рецепти святкових страв

4 січняFood

Як приготувати кутю на Святвечір

4 січняШоу-бізнес

Без вій та брів: Алла Пугачова показала, як вона виглядає зараз

Новини партнерів

Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Кароль снялась обнаженной для обложки своего альбома. Фото
Кароль снялась обнаженной для обложки своего альбома. Фото
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Закуски на новогодний стол: варианты праздничных угощений
Закуски на новогодний стол: варианты праздничных угощений
Астролог рассказала, чего нам ждать от нового, 2021 года
Астролог рассказала, чего нам ждать от нового, 2021 года

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти