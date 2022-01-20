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Курьезы случаются с каждым: смешные мемы, в которых каждый узнает себя

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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20 января, 09:00
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Старая добрая детская песня не даст соврать — от улыбки станет всем светлей! Поэтому, друзья, улыбайтесь чаще
Забавные картинки для прекрасного настроения
Забавные картинки для прекрасного настроения

Продолжаем серию наших утренних курьезных картинок для классного настроения, ведь проснуться без него легко, даже если на то нет особых причин, а вот вернуть улыбку и прекрасное расположение духа — куда сложнее.

Мы подобрали для вас серию мемов — курьезных картинок с подписью, — в которых каждый узнает себя. Ведь так важно помнить, что неприятности случаются с каждым, но это не повод вешать нос и опускать руки: за черной полосой всегда идет белая.

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Лучшие приколы из Instagram для тех, кто не боится самоиронии и любит посмеяться над собой, какой бы абсурдной порой ни казалась ситуация.

Прикольные картинки для крутого настроения
Прикольные картинки для крутого настроения / Фото: instagram.com/leo_dai_vinchik/

Прикольные картинки для крутого настроения
Прикольные картинки для крутого настроения / Фото: instagram.com/leo_dai_vinchik/

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Прикольные картинки для крутого настроения
Прикольные картинки для крутого настроения / Фото: instagram.com/leo_dai_vinchik/

Прикольные картинки для крутого настроения
Прикольные картинки для крутого настроения / Фото: instagram.com/leo_dai_vinchik/

Прикольные картинки для крутого настроения
Прикольные картинки для крутого настроения / Фото: instagram.com/leo_dai_vinchik/

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Прикольные картинки для крутого настроения
Прикольные картинки для крутого настроения / Фото: instagram.com/leo_dai_vinchik/

Прикольные картинки для крутого настроения
Прикольные картинки для крутого настроения / Фото: instagram.com/leo_dai_vinchik/

Прикольные картинки для крутого настроения
Прикольные картинки для крутого настроения / Фото: instagram.com/leo_dai_vinchik/

Прикольные картинки для крутого настроения
Прикольные картинки для крутого настроения / Фото: instagram.com/leo_dai_vinchik/

Прикольные картинки для крутого настроения
Прикольные картинки для крутого настроения / Фото: instagram.com/leo_dai_vinchik/

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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