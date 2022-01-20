Кур'єзи случаються з каждим: смешні меми, в яких кожен впізнає себе

Стара добра дитяча пісня не дасть збрехати – від усмішки стане всім світліше! Тому, друзі, посміхайтеся частіше

Забавні картинки для прекрасного настроения

Продовжуємо серію наших ранкових курйозних картинок для класного настрою, адже прокинутися без настрою легко, навіть якщо на те немає особливих причин, а ось повернути посмішку і прекрасний гумор — куди складніше.

Ми підібрали вам серію мемов — курйозних картинок з підписом, — у яких кожен впізнає себе. Адже так важливо пам'ятати, що неприємності трапляються з кожним, але це не привід вішати носа та опускати руки: за чорною смугою завжди йде біла.

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Найкращі приколи з Instagram для тих, хто не боїться самоіронії і любить посміятися над собою, хоч би якою абсурдною часом здавалася ситуація.

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