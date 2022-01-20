Кур'єзи случаються з каждим: смешні меми, в яких кожен впізнає себе

Продовжуємо серію наших ранкових курйозних картинок для класного настрою, адже прокинутися без настрою легко, навіть якщо на те немає особливих причин, а ось повернути посмішку і прекрасний гумор — куди складніше.
Ми підібрали вам серію мемов — курйозних картинок з підписом, — у яких кожен впізнає себе. Адже так важливо пам'ятати, що неприємності трапляються з кожним, але це не привід вішати носа та опускати руки: за чорною смугою завжди йде біла.
Найкращі приколи з Instagram для тих, хто не боїться самоіронії і любить посміятися над собою, хоч би якою абсурдною часом здавалася ситуація.
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