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Найди меня, если сможешь: курьезные фото котов, которые мастерски играют в прятки

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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19 января, 09:00
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Протискиваться в самые странные места, спать на деревьях, обладать загадочной логикой и другое — они любят, умеют, практикуют
Коты, которые прячутся лучше профессиональных шпионов
Коты, которые прячутся лучше профессиональных шпионов / Фото: Bored Panda

Кошки известны своим странным поведением, но от этого мы любим их еще сильнее. У кого есть кот, тот точно знает, что такое любовь, даже не всегда взаимная. Особенно повевает холодком в отношениях после стрижки наших питомцев, но эта врожденная причудливость делает их еще более привлекательными.

Рассмотрим еще одну кошачью сверхспособность, которая частенько сбивает с толку их владельцев — это то, как кошки сливаются с окружающей средой. Кажется, они надевают плащ-невидимку и занимаются своими делами, пока мы их усиленно ищем.

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Предлагаем вам оценить таланты конспирации котов, которых можно отыскать только, если у вас идеальное зрение и прекрасная сосредоточенность.

Что уставился? Говорю тебе, я подушка
Что уставился? Говорю тебе, я подушка / Фото: Bored Panda

У девушки красивые глаза, но где кот?
У девушки красивые глаза, но где кот? / Фото: Bored Panda

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Кажется, у вашего комода вырос хвост. Да, так бывает
Кажется, у вашего комода вырос хвост. Да, так бывает / Фото: Bored Panda

Не самое удачное место, но попытку убить хозяина мы поняли
Не самое удачное место, но попытку убить хозяина мы поняли / Фото: Bored Panda

Если елочка стоит, значит, здесь нет кота. Или есть?
Если елочка стоит, значит, здесь нет кота. Или есть? / Фото: Bored Panda

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Вы специально ламинат под меня подбирали? Какая честь!
Вы специально ламинат под меня подбирали? Какая честь! / Фото: Bored Panda

Высоко сижу — далеко гляжу
Высоко сижу — далеко гляжу / Фото: Bored Panda

Проходим мимо, всего лишь картина с 3D реальностью
Проходим мимо, всего лишь картина с 3D реальностью / Фото: Bored Panda

Не смотри на одеяло — совершенно мимо
Не смотри на одеяло — совершенно мимо / Фото: Bored Panda

Нам кажется, или здесь больше одного животного?
Нам кажется, или здесь больше одного животного? / Фото: Bored Panda

Грядет скрытая атака!
Грядет скрытая атака! / Фото: Bored Panda

Также смотрите самые смешные фото домашних животных конкурса Comedy Pet Photo Awards

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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