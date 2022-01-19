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Versace выпустили мешкодержатель для фекалий за 7 тыс грн. Ваш мир не будет прежним (фото)

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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19 января, 15:07
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Нет, не показалось, вы все прочитали правильно. Кроме того, в свеженький комплект бренда также входит подвеска
Versace выпустил мешкодержатель для собачьих фекалий
Versace выпустил мешкодержатель для собачьих фекалий / Фото: Коллаж: Сегодня

Все еще не можете научиться тратить деньги на себя? А кто-то совершенно спокойно может выложить кругленькую сумму денег, чтобы побаловать своего любимого питомца. Ну как, побаловать... Вряд ли он что-то поймет, но душа радуется, когда вы держите в руках не скучный пакетик с продуктами жизнедеятельности вашего любимца, а люксовое изделие Versace.

Итальянский дом моды Versace начал продавать новый аксессуар для животных — мешкодержатель для собачьих фекалий Medusa и подвеску. Об этом сообщается на сайте бренда.

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Versace выпустил мешкодержатель для собачьих фекалий
Versace выпустил мешкодержатель для собачьих фекалий / Фото: Versace

Мешкодержатель Medusa обеспечивает легкий доступ к пластиковому мешку для сбора отходов питомцев, а застежка-кнопка помогает с легкостью использовать этот аксессуар. В комплект входит подвеска Medusa Medallion, украшенная кристаллами, которую можно прикрепить к ошейнику вашего питомца.

— говорится в описании товара.

Набор стоит 6750 грн и доступен в двух размерах — S и L. Повесить мешкодержатель можно на сумке или шлевке джинсов с помощью карабина, а уже дома или возле мусорника — культурно выбросить содержимое в урну.

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Стоит такой мешкодержатель — 6750 грн. Согласитесь, с таким стильным аксессуаром можно даже, не имея собаки, гордо щеголять по улице

Ошейник для собак Versace за 7600 грн
Ошейник для собак Versace за 7600 грн / Фото: Versace

Также вам будет интересно: почему Джона Хилл ходит с Hermès Birkin стоимостью 480 тыс. грн в "Не смотри наверх"

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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