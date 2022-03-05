Как обезвредить диверсанта с помощью украинских песен – инструкция и тексты

Что стоит знать, когда внезапно встретил подозрительных персонажей, которые пытаются выдавать себя за украинцев? Вот в этом нам поможет песня!

Как отличить российского оккупанта от украинца / Фото: Коллаж: Сегодня

Наши дома находятся под обстрелом россиян, но украинские войска всеми силами разбивают их планы. Множество путинских военных пытаются притворяться украинцами, чтобы спасти свои шкуры. Нам стоит знать, как отличить врага, потерявшегося в нашей Украине.

Попросить подозрительных личностей сказать слово "паляниця" и объяснить, что это такое, или указать, где находится отделение "Монобанка"… Ми собрали несколько вариантов того, как распознать диверсанта. В этом нам помогут украинские песни.

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Просто попросите подозрительное лицо, которое задает много странных вопросов на русском или плохом украинском продолжить последнюю строчку песни. Если не отвечает – задерживайте. Если бежит – вызывайте полицию.

Как отличить российского оккупанта от украинца / Фото: Сегодня

Как отличить российского оккупанта от украинца / Фото: Сегодня

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Как отличить российского оккупанта от украинца / Фото: Сегодня

Как отличить российского оккупанта от украинца / Фото: Сегодня

Как отличить российского оккупанта от украинца / Фото: Сегодня

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Слава Украине!

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