Як знешкодити диверсанта за допомогою українських пісень – інструкція та тексти

Що варто знати, коли раптово зустрів підозрілих персонажів, котрі намагаються видавати себе за українців? Ось в цьому нам допоможе пісня!

Як відрізнити російського окупанта від українця / Фото: Колаж: Сьогодні

Наші будинки перебувають під обстрілом росіян, але українські війська щосили розбивають їхні плани. Багато путінських військових намагаються прикидатися українцями, щоб урятувати свої шкури. Нам варто знати, як відрізнити ворога, який загубився в нашій Україні.

Попросити підозрілих осіб сказати слово "паляниця" і пояснити, що це таке, або вказати, де знаходиться відділення "Монобанку"... Ми зібрали кілька варіантів того, як розпізнати диверсанта. У цьому нам допоможуть українські пісні.

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Просто попросіть підозрілу особу, яка ставить багато дивних питань російською чи поганою українською продовжити останній рядок пісні. Якщо не відповідає – затримуйте. Якщо біжить – викликайте поліцію.

Як відрізнити російського окупанта від українця / Фото: Сьогодні

Як відрізнити російського окупанта від українця / Фото: Сьогодні

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Як відрізнити російського окупанта від українця / Фото: Сьогодні

Як відрізнити російського окупанта від українця / Фото: Сьогодні

Як відрізнити російського окупанта від українця / Фото: Сьогодні

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Слава Україні!

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