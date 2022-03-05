Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
☢ Атака на ЗАЕС 🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua

Де знайти сховище

Що робити під час обстрілу

Медична допомога

Тривожна валіза

Поради безпеки

Мотивація жити
СЬОГОДНІ Life Fun-статті

Як знешкодити диверсанта за допомогою українських пісень – інструкція та тексти

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 березня, 14:58
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Що варто знати, коли раптово зустрів підозрілих персонажів, котрі намагаються видавати себе за українців? Ось в цьому нам допоможе пісня!
Як відрізнити російського окупанта від українця
Як відрізнити російського окупанта від українця / Фото: Колаж: Сьогодні

Наші будинки перебувають під обстрілом росіян, але українські війська щосили розбивають їхні плани. Багато путінських військових намагаються прикидатися українцями, щоб урятувати свої шкури. Нам варто знати, як відрізнити ворога, який загубився в нашій Україні.

Попросити підозрілих осіб сказати слово "паляниця" і пояснити, що це таке, або вказати, де знаходиться відділення "Монобанку"... Ми зібрали кілька варіантів того, як розпізнати диверсанта. У цьому нам допоможуть українські пісні.

Реклама

Просто попросіть підозрілу особу, яка ставить багато дивних питань російською чи поганою українською продовжити останній рядок пісні. Якщо не відповідає – затримуйте. Якщо біжить – викликайте поліцію.

Як відрізнити російського окупанта від українця
Як відрізнити російського окупанта від українця / Фото: Сьогодні

Як відрізнити російського окупанта від українця
Як відрізнити російського окупанта від українця / Фото: Сьогодні

Реклама

Як відрізнити російського окупанта від українця
Як відрізнити російського окупанта від українця / Фото: Сьогодні

Як відрізнити російського окупанта від українця
Як відрізнити російського окупанта від українця / Фото: Сьогодні

Як відрізнити російського окупанта від українця
Як відрізнити російського окупанта від українця / Фото: Сьогодні

Реклама

Слава Україні!

Читайте також:

Як відрізнити українську техніку від російської – це важливо

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Наші янголи-охоронці

Винищувач техніки ворога. Екс-футболіст львівських «Карпат» Віталій Сапіло був командиром танкового взводу, який знищив понад 30 одиниць техніки ворога. Герой України (посмертно). Загинув під час авіаудару.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Підполковник Круглов Андрій. Вивів підрозділ ЗРК "Бук" з-під ударів ворога і особисто знищив два російські вертольоти та один літак, за що отримав прізвисько “снайпер-ракетник” і звання Герой України.
Слава Україні!
Втрата
Порада на сьогодні
Як пережити смерть близького
Читати
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Фото дня
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Онлайн-консультація лікаря
45 експертів
Контакти
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Онлайн-карта
Продуктові магазини
Відвідати
Варто знати
Як поводитися на блокпостах
Поради міністра
Читати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти