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Двуглавый мишка: Marc Jacobs выпустили игрушку, от которой немного не по себе

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво
6 декабря, 12:43
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Бренд объединились с одним из старейших производителей плюшевых игрушек – немецкой компанией Steiff
Двуглавый медведь стал маскотом коллекции Marc Jacobs
Двуглавый медведь стал маскотом коллекции Marc Jacobs / Фото: Коллаж: Сегодня

В сотрудничестве с немецким производителем игрушек Steiff Марк Джейкобс выпустил двухголового плюшевого медведя. Изделие вошло в новую стритвир-линию Heaven, созданную дизайнером год назад, которая позиционирует себя как полисексуальная, внегендерная и продвигающая разнообразие. На этом удивительные произведения моды не заканчиваются — американская организация PETA запустили интернет-магазин вещей из "человеческой" кожи.

Marc Jacobs выпустили фантастического косолапого вместе с одним из старейших производителей игрушек. Двуглавый медведь стал маскотом коллекции, проносящим удачу. Марк Джейкобс объяснял, что новая линейка будет позиционироваться на "фантастическом мире, соединяющем субкультуры и прославляющий многогранных персонажей".

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Двуглавый медведь Marc Jacobs – это коллаборация с немецкой компанией Steiff
Двуглавый медведь Marc Jacobs – это коллаборация с немецкой компанией Steiff / Фото: instagram.com/marcjacobs

Новая игрушка, напоминающая персонажа Сары Полсон в одном из сезонов "Американской истории ужасов", имеет высоту 30 см, на шее у нее фиолетовый бант в клетку.

Плюшевый медведь Marc Jacobs напоминает персонажа из "Американской истории ужасов"
Плюшевый медведь Marc Jacobs напоминает персонажа из "Американской истории ужасов" / Фото: открытые источники

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Также в коллекцию вошли серые футболки с изображением мягкой игрушки. А свитшот того же цвета украшает нечеткий логотип из синели, созданный художницей Шаной Садеги-Рэй. Плюшевый медведь, футболка и свитшот доступны в интернет-магазине Heaven by Marc Jacobs за 7168 грн.

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво

Я не из тех людей, которые со школы знали, кем будут, когда вырастут. Но один важный человек как-то мне сказал: "Образование филолога - полифункциональное: можешь быть и учителем, и журналистом, и кем-угодно, если мозги работают", - поэтому посвятила себя углубленному изучению литературы и даже выпустила сборник сочинений, чтобы мама гордилась. В журналистике с 2014 года. Работала в интернет-изданиях: Infomist, Телеграф и HOCHU.ua. К команде Сегодня.ua присоединилась в ноябре 2021.

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