PETA запустили интернет-магазин вещей из "человеческой" кожи

Активисты и волонтеры по защите прав животных и этичному обращению с ними пытаются привлечь внимание в проблеме и призвать людей к человечности

Активисты запустили рекламную кампанию по этичному отношению к животным / Фото: PETA

Американская организация PETA, которая борется за этичное обращение с животными, запустила креативную рекламную кампанию. Волонтеры открыли интернет-магазин, где якобы можно купить вещи, изготовленные из человеческой кожи. Об этом сообщает издание The New York Post.

Цель проекта – побудить людей задуматься, почему считается нормальным использовать кожу живого существа ради моды.

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Онлайн-магазин под названием Urban Outraged (в пер. с англ. "Городское возмущение") — это отсылка к одному из крупнейших американских ретейлеров одежды Urban Outfitters.

Так, на сайте можно купить юбку, куртку, платье, брюки, обувь, сумки или ремни, сделанные из кожи человека. В описании каждого товара указан способ его изготовления.

Платье из "человеческой" кожи / Фото: PETA

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Например, в карточке о платье написано:

Платье Sofie прослужит вам вне сезонов, оставаясь роскошным и стильным. Софи была неподвластной времени красавицей, схваченной в расцвете сил. После того, как ее заманили подальше от дома, она была вынуждена пройти 20 миль. Когда она испытала истощение, жестокие фермеры засыпали ей в глаза табак и перец чили. Платье Sofie обязательно станет единственным, которое вам понадобится, и это потому что Софи была такая одна в целом мире.

Также в магазине есть услуга пошива одежды на заказ под названием "Коллекция из загробной жизни", которая подразумевает создание вещей из кожи мертвого родственника или близкого.

Вещи из "человеческой" кожи / Фото: PETA Вещи из "человеческой" кожи / Фото: PETA Вещи из "человеческой" кожи / Фото: PETA Вещи из "человеческой" кожи / Фото: PETA Вещи из "человеческой" кожи / Фото: PETA Вещи из "человеческой" кожи / Фото: PETA Вещи из "человеческой" кожи / Фото: PETA 1 /7

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Конечно, оформить заказ у вас не получится. Нажав на кнопку "Купить" вас переадресуют на страницу с фото окровавленных животных.

Таким образом активисты призывают прекратить продажу одежды, изготовленной из натуральных шкур и меха животных.

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