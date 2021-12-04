Balenciaga и Adidas будут выпускать виртуальную одежду. Рассказываем, как ее носить

Над ее созданием будет работать отдельное подразделение бренда

Седрик Чарбит заявил, что бренд присоединяется к метавселенной / Фото: Коллаж: Сегодня

Марк Цукерберг давно понял, что будущее его многомиллиардной компании именно за метавселенной, переименовав Facebook в Meta. Мир моды тоже плавно склоняется к этой мысли. Вот и Balenciaga будет создавать одежду для метавселенных, разработкой которой займется новое подразделение бренда. Также Adidas выходит на рынок метавселенных с тремя NFT-партнерами.

На конференции издания The Business of Fashion исполнительный директор Balenciaga Седрик Чарбит рассказал, что бренд присоединяется к метавселенной. В скором будущем марка начнет выпускать виртуальную одежду. Об этом сообщает Hypebae.

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Седрик Чарбит заявил, что Balenciaga присоединяется к метавселенной / Фото: открытые источники

Использование цифровой одежды — это то, чего нам не хватает прямо сейчас. На данный момент кульминацией взаимодействия бренда с покупателем является то, что они комментируют, нажимают "нравится" или покупают что-то. Я думаю, что мы сможем выйти на следующий уровень.

— заявил Чарбит.

Такая новость не стала сенсацией, поскольку все давно знают о любви дизайнера бренда Демны Гвасалии к цифровому пространству. А многие последние лукбуки, кампании и показы Balenciaga создавались с использованием компьютерной графики.

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Созданием виртуальной одежды Balenciaga займется отдельное подразделение / Фото: Hypebae

Напомним, что ранее бренд выпускал видеоигру, посвященную осенне-зимней коллекции 2021, для которой были созданы 44 цифровых клона.

Не стал дышать в спины другим и бренд Adidas. Производитель спорттоваров также выходит на рынок метавселенных, в рамках сотрудничества с NFT-проектами Bored Ape Yacht Club, gmoney NFT и PUNKS Comic. Информация об этом появилась в микроблоге компании.

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Метавселенная — это пространство, в котором каждый может выражать свои самые оригинальные идеи и быть самим собой в любой форме. Благодаря возможностям технологии блокчейн и невзаимозаменяемым токенам (NFT), эти первопроходцы смогут получить право собственности на то, что они буду создавать.

— сообщили разработчики, представив инициативу в мобильном приложении.

Как носить виртуальные вещи

Чтобы "надеть" цифровую вещь, нужно при оформлении онлайн-заказа в соответствующем магазине, загрузить свое фото. Команда дизайнеров выбранного бренда адаптирует одежду под ваше изображение. В результате, вы получите фото, на котором будете в этой одежде.

Его можно загрузить в соцсети. Таким образом, пользователи смогут появляться в разнообразных аутфитах в своем профиле, при этом не расширяя гардеробной.

Скоро подобную практику, скорее всего, адаптируют и ко всем онлайн-конференциям.

Тратить деньги на вещи, которые нельзя потрогать – звучит крайне странно и, даже, глупо. Но, когда-то и возможность выключать свет дома со своего смартфона, находясь в другой части мира, тоже была фантастикой.

В первую очередь, виртуальная одежда может спасти экологию планеты, которая и так страдает от перепроизводства.

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