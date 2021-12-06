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Двоголовий ведмедик: Marc Jacobs випустили іграшку, від якої трохи не по собі

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво
6 грудня, 12:43
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Бренд об'єдналися з одним із найстаріших виробників плюшевих іграшок – німецькою компанією Steiff
Двоголовий ведмідь став маскотом колекції Marc Jacobs
Двоголовий ведмідь став маскотом колекції Marc Jacobs / Фото: Колаж: Сьогодні

У співпраці з німецьким виробником іграшок Steiff Марк Джейкобс випустив двоголового плюшевого ведмедя. Виріб увійшов до нової стрітвір-лінії Heaven, створеної дизайнером рік тому, яка позиціонує себе як полісексуальна, позагендерна та просувальна різноманітність. На цьому дивовижні витвори моди не закінчуються – американська організація PETA запустила інтернет-магазин речей з "людської" шкіри.

Marc Jacobs випустили фантастичного клишоногого разом з одним із найстаріших виробників іграшок. Двоголовий ведмідь став маскотом колекції, що проносить удачу. Марк Джейкобс пояснював, що нова лінійка позиціонуватиметься на "фантастичному світі, що сполучає субкультури і прославляє багатогранних персонажів".

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Двоголовий ведмідь Marc Jacobs – це колаборація з німецькою компанією Steiff
Двоголовий ведмідь Marc Jacobs – це колаборація з німецькою компанією Steiff / Фото: instagram.com/marcjacobs

Нова іграшка, яка нагадує персонажа Сари Полсон в одному із сезонів "Американської історії жахів", має висоту 30 см, на шиї у неї фіолетовий бант у клітку.

Плюшевий ведмідь Marc Jacobs нагадує персонажа з "Американської історії жахів"
Плюшевий ведмідь Marc Jacobs нагадує персонажа з "Американської історії жахів" / Фото: открытые источники

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Також у колекцію увійшли сірі футболки із зображенням м'якої іграшки. А світшот того ж кольору прикрашає нечіткий логотип із синелі, створений художницею Шаной Садегі-Рей. Плюшевий ведмідь, футболка та світшот доступні в інтернет-магазині Heaven by Marc Jacobs за 7168 грн .

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво

Я не з тих людей, які знали зі школи, ким будуть, коли виростуть. Але одна важлива людина якось мені сказала: "Освіта філолога - поліфункціональна: можеш бути і вчителем, і журналістом, і будь-ким, якщо мізки працюють", - тому присвятила себе поглибленому вивченню літератури і навіть випустила збірку творів, щоб мама пишалася. У журналістиці з 2014 року. Працювала в інтернет-виданнях: Infomist, Телеграф та HOCHU.ua. До команди Сегодня.ua приєдналася у листопаді 2021 року.

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