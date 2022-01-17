Диван-булка: IKEA и рэпер Томми Кэш выпустят странную мебель для дома

Возможно, уже совсем скоро мы сможем увидеть диван из буханок хлеба или что-то еще более креативное

IKEA и Томми Кэш создадут диван в форме хлеба / Фото: Инстаграм

Новость, которая вас заставит смеяться, как Джим Керри: шведский ретейлер IKEA может посотрудничать с эстонским рэпером Томми Кэшем. Если так произойдет, то они выпустят диван Loafa в форме хлеба.

Информацией о возможной коллаборации поделился Томми Кэшем в своем Instagram.

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Итак, IKEA сказала мне, что если мы наберем 10 000 комментариев под этим постом, она выпустит "Бухану"! Давайте покажем ей, что нам это нужно по-настоящему.

IKEA выпустит коллаборацию с Томми Кэшем / Фото: Инстаграм

Поскольку пост уже собрал более чем необходимо комментариев, неожиданное сотрудничество вполне может состояться, но компания пока не подтвердила выпуск дивана в продажу. Дизайн дивана в виде булок придумала художница Габ Буа.

IKEA выпустит коллаборацию с Томми Кэшем / Фото: Инстаграм

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На ногах Томми можно заметить тапочки-батоны, которые он создал в коллаборации с Maison Margiela в прошлом году. Тогда они продавались в хлебном целлофановом пакете за 95 евро и их распродали за короткое время.

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