Диван-булка: IKEA и рэпер Томми Кэш выпустят странную мебель для дома

Можливо, вже зовсім скоро ми зможемо побачити диван із буханців хліба або щось ще креативніше

IKEA и Томми Кэш создадут диван в форме хлеба / Фото: Инстаграм

Новина, яка вас змусить сміятися, як Джим Керрі: шведський ретейлер IKEA може співпрацювати з естонським репером Томмі Кеш. Якщо так станеться, вони випустять диван Loafa у формі хліба.

Інформацією про можливу колаборацію поділився Томмі Кеш у своєму Instagram.

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Отже, IKEA сказала мені, що якщо ми наберемо 10000 коментарів під цим постом, вона випустить "Бухану"! Покажемо їй, що нам це потрібно по-справжньому.

IKEA выпустит коллаборацию с Томми Кэшем / Фото: Инстаграм

Оскільки пост вже зібрав більш ніж необхідно коментарів, несподівана співпраця цілком може відбутися, але компанія поки що не підтвердила випуск дивана у продаж. Дизайн дивана у вигляді булок вигадала художниця Габ Буа.

IKEA выпустит коллаборацию с Томми Кэшем / Фото: Инстаграм

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На ногах Томмі можна помітити капці-батони, які він створив у колаборації з Maison Margiela минулого року. Тоді вони продавалися у хлібному целофановому пакеті за 95 євро та їх розпродали за короткий час.

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