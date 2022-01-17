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Смеяться, как Джим Керри: 5 мемов, которые поднимут настроение каждому

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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17 января, 11:05
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В день рождения актера поделимся подборкой мемов, которые пригодятся во время переписок
Смеяться, как Джим Керри: 5 мемов, которые поднимут настроение каждому
Смеяться, как Джим Керри: 5 мемов, которые поднимут настроение каждому

17 января канадско-американский актер Джим Керри празднует юбилей. Сегодня комику исполнилось 60 лет. Не отрицайте, что он не ассоциируется у вас с классным настроением и шутками. "Сегодня" поделятся подборкой мемов с актером, которые заставят улыбнуться каждого. Вы захотите их отправить друзьям вместо тысячи слов, ведь они жизненные. Некоторые из них вы видели в популярных фильмах, где снимался Джим Керри.

Искали когда-нибудь мем, чтобы намекнуть друзьям о вечеринке?

Вот он! Хитрый взгляд Джима Керри, сразу намекает о грандиозных планах и веселом времяпровождение.

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*Кто-то сказал пятница?

Кто-то сказал пятница?
Кто-то сказал пятница? / Фото: askideas.com

Далее – мэм, описывающий состояние многих людей в первый месяц Нового года

Тот момент, когда пытаешься сделать вид, что твое психологическое и физическое состояние в норме после выходных.

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*Я хорошо. Почему ты спрашиваешь?

Я хорошо. Почему ты спрашиваешь?
Я хорошо. Почему ты спрашиваешь? / Фото: askideas.com

Следующий мем для тех, кто любит "поддерживать" разговоры

Мем понадобится, если вас сложно удивить новой информацией, потому что вы всегда в курсе последних событий. Отправляйте его друзьям во время переписки, когда будете обсуждать очередную мейнстримную тему.

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*Ох. Реально? Как интересно.

Ох. Реально? Как интересно.
Ох. Реально? Как интересно. / Фото: askideas.com

Четвертый мем в подборке для "важных" переписок

Активным пользователям социальных сетей, которые переписываются в мессенджерах 24/7, пригодится этот мем. Ведь у каждого из них есть знакомый, забывающий ответить на важное сообщение.

*Когда кто-то прочитал твое сообщение, но не ответил.

Когда кто-то прочитал твое сообщение, но не ответил.
Когда кто-то прочитал твое сообщение, но не ответил. / Фото: askideas.com

Последний – жизненный мем для любителей тестировать лайфхаки из Сети

Не возражайте, что вы не пытались повторить лайфхак из Pinterest, ТікТок или Instagram, который завершался фатально. Каждый из нас хотя бы раз чувствовал себя Джимом Кэрри.

*Тот момент, когда попытался сделать прическу из Pinterest.

Тот момент, когда попытался сделать прическу из Pinterest.
Тот момент, когда попытался сделать прическу из Pinterest. / Фото: askideas.com

Недавно мы рассказывали, что Джим Керри снялся в необычной постельной сцене.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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