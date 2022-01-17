Как должен выглядеть мужчина по версии Dolce & Gabbana – смотрите новую коллекцию

Пока вы смотрели новую мужскую коллекцию Prada сезона осень 2022 в Милане, представили свое видение мужской моды Dolce&Gabbana в коллекции осень-зима 2022-2023. Любовь бренда к яркому шоу никогда не исчерпает себя. Быстро уловив вкусы и предпочтения поколения Z и его жажду эффектных жестов в моде, дизайнеры устроили для мужчин театральный переворот.
Чтобы не отставать от трендов, дизайнеры пригласили на шоу будущих супругов Меган Фокс и Колсона Бейкера. Под пристальным взором актрисы, рэпер шел по подиуму, будто он родился на нем.
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За шоу Machine Gun Kelly сменил 3 наряда. Выступление певца было лишь кульминацией шоу, построенного на многоуровневом сотрудничестве с другими многообещающими художественными талантами.
Мастер резьбы по дереву Рокко Пеццелла получил полную свободу действий, чтобы украсить огромные спортивные штаны и увеличенные, раздутые брюки, которые были одним из эстетических намеков коллекции на мир метавселенной, который дизайнеры готовы исследовать.
Идея однородного, визуально согласованного гардероба устарела, потому что все подходит всем, все противоположно всему. Важна личность, отношение, образ жизни.
– рассказали о новой коллекции дизайнеры Dolce & Gabbana.
Особое внимание уделялось гламурному эко-меху. Отказавшись от использования натурального меха, Дольче и Габбана не отказались от чувственности и визуального воздействия, которое он может передать.
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