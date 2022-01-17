Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🛬 Порошенко возвращается ☢ Авария на "Стироле" ⚽ Увольнение Шевченко 😡 Кибератака против Украины

Стиль Златы Огневич

Чек-лист на январь

Лучшие актеры года

Книги месяца

Тренды 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Как должен выглядеть мужчина по версии Dolce & Gabbana – смотрите новую коллекцию

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 января, 16:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Любовь бренда к яркому шоу никогда не исчерпает себя, как и захватывающие образы, которые с каждой новой коллекцией удивляют нас все больше
Новая мужская коллекция Dolce & Gabbana
Новая мужская коллекция Dolce & Gabbana / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока вы смотрели новую мужскую коллекцию Prada сезона осень 2022 в Милане, представили свое видение мужской моды Dolce&Gabbana в коллекции осень-зима 2022-2023. Любовь бренда к яркому шоу никогда не исчерпает себя. Быстро уловив вкусы и предпочтения поколения Z и его жажду эффектных жестов в моде, дизайнеры устроили для мужчин театральный переворот.

Чтобы не отставать от трендов, дизайнеры пригласили на шоу будущих супругов Меган Фокс и Колсона Бейкера. Под пристальным взором актрисы, рэпер шел по подиуму, будто он родился на нем.

Реклама

Machine Gun Kelly на подиуме Dolce & Gabbana Men Fall 2022
Machine Gun Kelly на подиуме Dolce & Gabbana Men Fall 2022 / Фото: Vogue

За шоу Machine Gun Kelly сменил 3 наряда. Выступление певца было лишь кульминацией шоу, построенного на многоуровневом сотрудничестве с другими многообещающими художественными талантами.

Мастер резьбы по дереву Рокко Пеццелла получил полную свободу действий, чтобы украсить огромные спортивные штаны и увеличенные, раздутые брюки, которые были одним из эстетических намеков коллекции на мир метавселенной, который дизайнеры готовы исследовать.

Реклама

Dolce & Gabbana Men Fall 2022
Dolce & Gabbana Men Fall 2022 / Фото: Vogue

Идея однородного, визуально согласованного гардероба устарела, потому что все подходит всем, все противоположно всему. Важна личность, отношение, образ жизни.

– рассказали о новой коллекции дизайнеры Dolce & Gabbana.

Dolce & Gabbana Men Fall 2022
Dolce & Gabbana Men Fall 2022 / Фото: Vogue

Реклама

Особое внимание уделялось гламурному эко-меху. Отказавшись от использования натурального меха, Дольче и Габбана не отказались от чувственности и визуального воздействия, которое он может передать.

Dolce & Gabbana Men Fall 2022
Dolce & Gabbana Men Fall 2022 / Фото: Vogue

Dolce & Gabbana Men Fall 2022
Dolce & Gabbana Men Fall 2022 / Фото: Vogue

Dolce & Gabbana Men Fall 2022
Dolce & Gabbana Men Fall 2022 / Фото: Vogue

Dolce & Gabbana Men Fall 2022
Dolce & Gabbana Men Fall 2022 / Фото: Vogue

Dolce & Gabbana Men Fall 2022
Dolce & Gabbana Men Fall 2022 / Фото: Vogue

Dolce & Gabbana Men Fall 2022
Dolce & Gabbana Men Fall 2022 / Фото: Vogue

Dolce & Gabbana Men Fall 2022
Dolce & Gabbana Men Fall 2022 / Фото: Vogue

Dolce & Gabbana Men Fall 2022
Dolce & Gabbana Men Fall 2022 / Фото: Vogue

Также вам понравится: 65-летняя Джерри Холл в рекламе Saint Laurent

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Рейтинг Apple
Лучшие подкасты мира
1
Детская книга с Мэтью Виннером Детская книга с Мэтью Виннером
2
Хорошо внутри с доктором Бекки Хорошо внутри с доктором Бекки
3
Бодибилдеры с Мэттом Роджерсом Бодибилдеры с Мэттом Роджерсом
4
Политика брючного костюма с Сарой Стюарт Политика брючного костюма с Сарой Стюарт
5
Терапия для подростков с Гаэлем Айтором Терапия для подростков с Гаэлем Айтором
Что еще послушать
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
#человек_сего_дня
17 января. Мухаммед Али. Ровно 80 лет назад родился Кассиус Клей – американский боксер, один из самых выдающихся мировых спортсменов, известный как Мухаммед Али…
На встречу с героем!
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Как сделать идеальное селфи
Узнать!
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
17 — 23 января
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять