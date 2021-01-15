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Чудеса дизайну: як старий будинок змінюється після косметичного ремонту (фото)

Сьогодні, 16:12

Інтер'єр і меблі у цьому приміщенні не змінювалися з 1992 року

39-річний Даррен і 44-річний Енді Робертсон-Леггат з Великої Британії зробили косметичний ремонт у будинку в західному Суссексі всього за 5000 фунтів стерлінгів (191 тисячу гривень). До цього інтер'єр і меблі в старому приміщенні не змінювалися з 1992 року.

Британці відмовилися від пропозицій стосовно ремонту будинку від професіоналів, натомість зробили всю роботу самостійно. Вони обшукали сайти зі знижками, такі як eBay і Facebook, щоб купити дешеві матеріали.

Кухня до і після ремонту

Фото: Mercury

"Безліч наших меблів – це просто старі речі, які ми перепрофілювали або купили на Facebook Marketplace і eBay, – розповідає Даррен в інтерв'ю The Sun . – У коридорі стояв журнальний столик, який ми купили на eBay за 1,32 фунта стерлінгів, і мені довелося заплатити через Paypal, тому що мені було соромно піти до будинку цієї людини з дріб'язком ".

Сходи та хол до і після ремонту

Фото: Mercury

Вітальня до і після ремонту

Фото: Mercury

Спальня після ремонту

Фото: Mercury

Ванна кімната після ремонту

Фото: Mercury

Нагадаємо, раніше ми показували найнеймовірніші зміни в інтер'єрі будинків.

Дивіться відео: в Україні придумали альтернативу американським домівках на колесах

До того ж, ми писали, як виглядає розкішний будинок на колесах з кухнею, спальнею і каміном.

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