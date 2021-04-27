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Чистый четверг: главные приметы праздника

Сегодня, 13:24

Если в Чистый четверг-2021 трижды пересчитать все деньги, в доме будет достаток и благополучие

Чистый четверг считается одним из самых важных дней Страстной недели. Традиционно он отмечается за три дня до Пасхи, которая в 2021 году приходится на 2 мая. Соответственно, Чистый четверг-2021 будет 29 апреля.

Life Сегодня выяснили, какие существуют интересные народные приметы на Чистый четверг, которые говорят о благополучии, здоровье, деньгах и погоде.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Чистый четверг: приметы дня

  • Если трижды пересчитать все деньги в доме, в семье будет царить достаток и благополучие.
  • Хорошая и солнечная погода в Чистый четверг – к теплому остатку весны.
  • Дождь идет на Чистый четверг – такой день предрекает холода и сырость до лета.
  • Если хотите весь год быть здоровыми – искупайтесь до восхода солнца.
  • Всем в семье нужно взять по горстке соли и ссыпать в один пакет. Эту соль хранят и лечат ею родных и близких.
  • Если убраться в Чистый четверг, что можно отыскать то, что давно искали.
  • Если же оставить дом неубранным – ничего хорошего от будущего года не ждите.

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  • В этот день нельзя давать что-либо взаймы, ведь вместе с этим отдается счастье и достаток.
  • Если в Чистый четверг первой встретили старушку – это к неудаче, а если мужчину или собаку – к счастью и благополучию.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

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Источник: Сегодня
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