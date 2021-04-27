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Как сделать пасхальное дерево своими руками: 10 лайфхаков с фото

Сегодня, 20:42

Нарядное пасхальное дерево из яиц, цветов, бумаги и даже перьев

Пасхальное дерево – праздничный атрибут, который пришел к нам из западной культуры, но благодаря своей привлекательности, вскоре завоевал симпатии во многих семьях. Подобно новогодней елке нарядное весеннее деревце или несколько веточек в вазе создают на Пасху праздничную атмосферу в доме.

Ранее мы уже рассказывали, как сделать красивые пасхальные венки и эффектно оформить корзинки. А сегодня поделимся идеями, как и из чего "вырастить" сказочное пасхальное дерево.

Также не забывайте радовать родных и близких людей. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

  • Лайфхак 1. Похоже на Рождество

Как сделать пасхальное дерево
Как сделать пасхальное дерево
Фото: Pinterest

Чаще всего пасхальное дерево наряжают разноцветными яйцами, лентами, бантиками и цветами. А если повесить гирлянду, то чем не рождественская елка?

  • Лайфхак 2. Пасхальное дерево из вербного букета

Как сделать пасхальное дерево
Как сделать пасхальное дерево
Фото: Pinterest

Одними из первых весной распускаются почки на вербе. Если у вас остался букет с Вербного воскресенья, его можно использовать для изготовления пасхального дерева. Или возьмите живые веточки другого дерева, к примеру, вишни. Добавьте в композицию праздничную атрибутику – нарядные крашенки, кроликов, бантики.

  • Лайфхак 3. Комнатное растение превратилось в пасхальное дерево

Как сделать пасхальное дерево
Как сделать пасхальное дерево
Фото: Pinterest

Оригинальное решение, как любимый цветок на время праздника Пасхи "приодеть" в праздничный наряд. Воткните шпажки с крашенками в грунт. А когда закончатся праздники, ваш цветок приобретет прежний вид.

  • Лайфхак 4. Лаконичный пасхальный букет

Как сделать пасхальное дерево
Как сделать пасхальное дерево
Фото: Pinterest

Еще один вариант, как оформить праздничную композицию – прозрачную вазу с весенними веточками наполнить пасхальными яйцами.

  • Лайфхак 5. Миниатюрные вазочки из скорлупок

Как сделать пасхальное дерево
Как сделать пасхальное дерево
Фото: Pinterest

Очень нежно смотрится дерево, украшенное не простыми яйцами, а вазочками из скорлупы с живыми мелкими цветами.

  • Лайфхак 6. Пасхальное дерево с перышками

Как сделать пасхальное дерево
Как сделать пасхальное дерево
Фото: Pinterest

Вместо яиц развесьте на веточки легкие перышки – это поможет создать праздничное и воздушное настроение.

  • Лайфхак 7. Гнездо на дереве

Как сделать пасхальное дерево
Как сделать пасхальное дерево
Фото: Pinterest

В пасхальном дереве притаилось целое гнездышко с яйцами. А на ветках расположились райские птички.

  • Лайфхак 8. Прикольное пасхальное дерево для детей

Как сделать пасхальное дерево
Как сделать пасхальное дерево
Фото: Pinterest

Если в доме есть дети, они будут в восторге от маленьких эльфов, которые порхают по веточкам праздничного дерева.

  • Лайфхак 9. Бумажное пасхальное дерево

Как сделать пасхальное дерево
Как сделать пасхальное дерево
Фото: Pinterest

Ритуальное дерево можно сделать из плотной бумаги. Из картона вырежьте два одинаковых по высоте ствола.

Как сделать пасхальное дерево
Как сделать пасхальное дерево
Фото: Pinterest

На одном стволе посередине сделайте надрез снизу, а на другом – сверху. А затем вставьте один в другой в виде крестовины для устойчивости.

  • Лайфхак 10. Нарисованное дерево

Как сделать пасхальное дерево
Как сделать пасхальное дерево
Фото: Pinterest

Наконец, пасхальное деревце можно просто нарисовать и прикрепить на стену.

Ранее мы рассказывали, что святить на Пасху: список разрешенных продуктов.

Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

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