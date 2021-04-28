Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Чистый четверг-2021: что нельзя делать в праздник

Сегодня, 12:03

В Чистый четверг нельзя печь паски, пока не будет соблюден важный ритуал

Чистый четверг-2021 отмечаем 29 апреля, ровно за три дня до празднования Пасхи. Это важный день Страстной недели для православных христиан. В народе его называют "чистым", поскольку перед праздником Воскресения Христова принято очищать душу молитвами, а тело водой.

Life Сегодня пишут, что нельзя делать в Чистый четверг, чтобы не отпугнуть удачу и достаток, сохранить здоровье в семье и благополучие в доме.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Читайте также:
Чистый четверг: главные приметы праздника

Чистый четверг-2021: что и почему нельзя делать в этот день

  • В Чистый четверг в храмах вспоминают Страсти Христовы, а потому запрещены веселье, застолья.
  • В этот день, как и на протяжении всей Страстной недели, в церквях не проводят обряды крещения, свадьбы, не гуляют дни рождения и не проводят прочие праздники – это считается большим грехом.
  • В Чистый четверг нельзя оставлять в доме грязь, иначе весь год пройдет в ссорах.
  • После проведенной генеральной уборки в Чистый четверг в доме и на приусадебном участке нельзя убирать до самой Пасхи и несколько дней после.
  • В грязной воде после уборки дома накапливается вся смытая негативная энергетика, а потому ее нельзя выливать в доме или на приусадебном участке, лучше отнести туда, где ничего не растет.
  • Ни в коем случае нельзя оставлять немытую посуду и замоченное белье с Чистого четверга на следующий день – Страстную пятницу.
  • Нельзя готовить пасхальные куличи, пока дом не будет полностью убран и приведен в порядок.

Пасхальные куличи нельзя готовить в неубранном доме
Пасхальные куличи нельзя готовить в неубранном доме
Фото: Getty Images

  • Считается, что в этот день нельзя отдавать из дома ничего ценного и одалживать деньги, потому что вместе с ценностями можно отдать и благополучие.

Напомним, ранее мы рассказывали о важных традициях Чистого четверга.

Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Чистый четверг-2021: традиции праздника Как сделать пасхальное дерево своими руками: 10 лайфхаков с фото Церковные праздники и посты в мае-2021: детальный православный календарь Чистый четверг: главные приметы праздника Как отдыхаем на майские праздники и Пасху-2021 в Украине Страстная пятница-2021: когда отмечается и какое значение имеет
церковь праздники Пасха приметы православие Чистый четверг страстная неделя запреты
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Слишком горячо! Жена форварда сборной Украины взбудоражила Сеть
Слишком горячо! Жена форварда сборной Украины взбудоражила Сеть
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Одна из крепчайших пар украинского шоубиза развалилась
Одна из крепчайших пар украинского шоубиза развалилась

Популярные статьи

Сегодня, 12:03Фаново

Чистый четверг-2021: что нельзя делать в праздник

Вчера, 19:30Звездно

4000 гривен за 20 кв м! Супруга Павлика пожаловалась на клининговую компанию и отзывы блогеров

Вчера, 13:24Фаново

Чистый четверг: главные приметы праздника

Вчера, 12:21Звездно

Киркоров накануне 54-летия заявил о своей личной жизни: Я себе ни в чем не отказываю

Вчера, 11:07Вкусно

Как приготовить шампиньоны на костре: инструкция и 3 рецепта маринадов

Вчера, 05:00Психо

Гороскоп на сегодня 27 апреля для всех знаков зодиака: Водолей, не тупи!

26 апреляФаново

Чистый четверг-2021: традиции праздника

26 апреляЗвездно

До свидания, Голос: MONATIK уходит с проекта вслед за Тиной Кароль

26 апреляЗвездно

Потап резко высказался о Голосе країни, задев Тину Кароль — но потом отредактировал пост

26 апреляВкусно

Булгур универсальный – 10 вкусных рецептов с этой восточной крупой

26 апреляВкусно

Скумбрия на костре: лучший рецепт для пикника

26 апреляВкусно

Красим яйца с помощью луковой шелухи: пять лайфхаков

26 апреляВкусно

Как приготовить кулич в хлебопечке: 3 рецепта на Пасху

26 апреляЗвездно

Тина Кароль ушла из шоу Голос країни: кому завещала кресло певица

26 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 26 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, не отказывайте себе в удовольствиях!

25 апреляЗвездно

Чернобыль лишает сна и возвращает в жестокую реальность

Новости партнеров

Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода
Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Женился трижды с Настей: признание Потапа
Женился трижды с Настей: признание Потапа
Почему хочется сладкого: причины, чего не хватает в организме
Почему хочется сладкого: причины, чего не хватает в организме
"Оскар" 2021 показав найелегантніше і найкумедніше вбраних зірок
"Оскар" 2021 показав найелегантніше і найкумедніше вбраних зірок
Каким был легендарный Леонид Борткевич из "Песняров"
Каким был легендарный Леонид Борткевич из "Песняров"
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять