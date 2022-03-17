Бандеровский гороскоп для всех знаков Зодиака

Шутка последних дней – Кадыров пытается найти в Украине Степана Андреевича Бандеру. Наши соотечественники уже запустили веселый флешмоб, в котором просят украинцев не рассказывать о местонахождении главного врага россии. Продолжаем наслаждаться тупостью и глупостью врагов. Читайте самый веселый гороскоп

Самый веселый и правдивый гороскоп для всех знаков Зодиака. Только, если вы украинцы / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы не перестаем удивляться тупости русских оккупантов и агрессора, создаем патриотические иллюстрации о войне, и на фоне шуток над кадыровцами и русскими войсками, которые не оставляют надежды найти Бандеру и убить, вспоминаем веселый гороскоп.

Мы нашли такой, ставший популярным несколько лет назад, в Facebook. Наслаждайтесь!

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Овен

Идеальный знак для партизанской войны. Сначала стреляет, потом спрашивает пароль, потом стреляет еще раз – на всякий случай. Любит работать один, часто сверяет записи в дневнике, сделанные месяц назад. Просто никому больше не доверяет, поэтому будет прекрасным охранником для хранилища оружия. Главное – вовремя предупредить, что "свои идут". Группа Овнов способна за 24 часа изменить русло реки и вырыть 20-километровый противотанковый ров.

Телец

Чрезвычайно привязан к своей территории, поэтому будет защищать собственное жилье до последнего российского террориста. Вражеские танки вызывают рефлекторное желание бросить в них гранату, выстрелить из "Джавелина", или, по крайней мере, написать на них ночью желтой краской "Путин – х**ло".

Вам будет интересно узнать, что полк "Азов" создан 5 мая 2014 – как раз в знаке Тельца.

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Полк "Азов" – одни из самых храбрых воинов Украины / Фото: azov.org.ua

Близнецы

Агрессивный и воинственный знак, предпочитающий оружие массового поражения. Комплексы "Град", "Ураган" интересуют этих людей с детства, позже появляется интерес к ядерной физике. Шестидесятилетних близнецов правительство скрывает в подземных лабораториях. К врагу относится пренебрежительно, оценивая его потенциал в килотоннах и рентгенах.

Рак

Хороший снайпер и плохой товарищ. Ведь очень тяжело сидеть в засаде и постоянно слышать его нытье: "Ну когда уже придут "зеленые человечки"? Я так устал, хочется поскорее домой, я Сартра не дочитал". Острое зрение не спасает от меланхолии, особенно если на небе облачно, а оккупанты прячутся за спинами женщин и детей. Существует легенда, будто упавшая на Януковича елка родилась именно под этим знаком.

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Лев

Генерал и адмирал, академик и стратег. Умело управляет мобильными частями, прекрасно ориентируется в городской среде, умеет заблокировать танковую колонну ромами с гранатами. Иногда забывает пароли, а также склонен к преувеличению требуемого калибра. Поэтому этих людей нужно держать подальше от близнецов и тактического ядерного орудия.

Никого не напоминает?

Дева

Логистика – вот их призвание. Организовать подачу брусчатки на баррикады; обеспечит бойцов идеальными коктейлями Молотова из-под виски и джина; украдет танк у орков – все это сделает Дева со словами "Работу просто нужно любить!" От врага пытается держаться на расстоянии. Например, в среднем радиусе ракет "земля-воздух".

Весы

Идеальный знак двойного агента. Постоянные колебания – белое или черное, сало или колбаса, Киев или Жмеринка – дают много времени для взвешенных решений. Осторожный и коварный шаг вперед, потом два назад, снова колебания, и, наконец, смелый крестик мелом на дверях – "здесь живет диверсант". И украдкой назад, к секретным документам и кодам.

Скорпион

Идеальная машина для войны против путина: трезвый расчет, персональные амбиции и жажда мести — и вот скорая тень пронеслась над блокпостом оккупантов. Они даже отставили бутылку с водкой и изрядно матерились. Однако это не спасло пост от искренней украинской "деэскалации" и "беспокойства".

Стрелец

Еще один искусный солдат украинской революции достоинства. Правда, слишком болтлив, поэтому в условиях городской партизанской войны работает больше в тылу пропагандистом. Правительство даже разработало секретный проект "шумовой блокировки" российских телеканалов: двадцать Стрельцов в три очереди будут ежедневно вести в эфире длинные разговоры о национализме, путлеризме и гибели Москвы. Лабораторный эксперимент показал, что подобный шум среднестатистический российский зритель выдерживает 24 минуты и после этого начинает петь "Ще не вмерла...".

Козерог

Веселый и искренний друг всех обиженных – так Козерог называет сам себя. Оккупанты же пишут в объявлениях: "Опасный головорез, руководитель повстанческой армии, умеет гипнотизировать, поэтому не смотрите ему в глаза, а сразу стреляйте". Возможно, такое противоречие — следствие готовности к диалогу, желание во что бы то ни стало поговорить о вечных ценностях. А, возможно, это по привычке стоять на своем. Если пуля в лоб, то пуля в лоб, говорят старые люди.

Водолей

Мама была шпионкой, папа – психопатом. Действующий, активный, непоседливый — Водолей с удовольствием возьмется за фортификационные работы. И даже превзойдет задуманное — рвы будут выкопаны на пять метров глубже, стены — возведены на два метра выше. Ток по проводу проведет такой силы, что птички не смогут пролетать над ним – будут бояться. Если приступит к организации народного сопротивления, то освободит параллельно несколько соседних стран — даже с демократическим режимом.

Президент Украины Владимир Зеленский стал настоящим героем для нации / Фото: Инстаграм

Интересно, что президент Украины, Владимир Зеленский, – водолей.

Рыбы

Виталий Ким стал поводом для мемов.

Независимы и стойки, эти люди недолго обдумывают приказы. Правда, выбирают свой путь выполнения, иногда контроверсионный. Больше всего любят работать спасателями и героями, например, выносить на спине раненых (одновременно отстреливаясь из двух "стечкиных"), разминировать поля, разведывать чужие территории. Бывает так: пропадет где-то Рыба на несколько дней, все волнуются, ищут... И вот идет — двух языков ведет, что по-русски матерятся.

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