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О курьезах русни в Украине: патриотичные иллюстрации о войне, которые заряжают оптимизмом

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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16 марта, 09:00
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Подборка крутых картинок от Max Moshkovsky, после просмотра которых начинает распирать гордость за нашу армию
Патриотичные иллюстрации о войне, которые заряжают оптимизмом
Патриотичные иллюстрации о войне, которые заряжают оптимизмом / Фото: instagram.com/moshkovsky_art/

Война в Украине навсегда изменила каждого украинца. Но чего точно русни у нас не отобрать, так это чувство юмора. Ранее мы делились ироничными картинками о новой жизни "великой россии", а теперь предлагаем оценить крутейшие иллюстрации Max Moshkovsky.

Согласитесь, ничто так не поднимает настроения, как униженный и отхвативший трындюлей москаль. Особенно мы любим смеяться над нелепым путинским сбродом, затерявшимся по билету в один конец на нашей вольной и гордой земле. Ну ведь говоришь: фашист, не иди сюда – здесь тебя ждет смерть! Все равно лезут и лезут. Поэтому и получают. И так будет с каждым, кто позарится на наше суверенное государство.

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Смотрите подборку смешных мемов о наших смелых защитниках и кремлевских орках. Не забывайте делиться с друзьями и делать репост.

Патриотичные иллюстрации о войне, которые заряжают оптимизмом
Патриотичные иллюстрации о войне, которые заряжают оптимизмом / Фото: instagram.com/moshkovsky_art/

Патриотичные иллюстрации о войне, которые заряжают оптимизмом
Патриотичные иллюстрации о войне, которые заряжают оптимизмом / Фото: instagram.com/moshkovsky_art/

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Патриотичные иллюстрации о войне, которые заряжают оптимизмом
Патриотичные иллюстрации о войне, которые заряжают оптимизмом / Фото: instagram.com/moshkovsky_art/

Патриотичные иллюстрации о войне, которые заряжают оптимизмом
Патриотичные иллюстрации о войне, которые заряжают оптимизмом / Фото: instagram.com/moshkovsky_art/

Реклама

Патриотичные иллюстрации о войне, которые заряжают оптимизмом
Патриотичные иллюстрации о войне, которые заряжают оптимизмом / Фото: instagram.com/moshkovsky_art/

Патриотичные иллюстрации о войне, которые заряжают оптимизмом
Патриотичные иллюстрации о войне, которые заряжают оптимизмом / Фото: instagram.com/moshkovsky_art/

Патриотичные иллюстрации о войне, которые заряжают оптимизмом
Патриотичные иллюстрации о войне, которые заряжают оптимизмом / Фото: instagram.com/moshkovsky_art/

Патриотичные иллюстрации о войне, которые заряжают оптимизмом
Патриотичные иллюстрации о войне, которые заряжают оптимизмом / Фото: instagram.com/moshkovsky_art/

Патриотичные иллюстрации о войне, которые заряжают оптимизмом
Патриотичные иллюстрации о войне, которые заряжают оптимизмом / Фото: instagram.com/moshkovsky_art/

Патриотичные иллюстрации о войне, которые заряжают оптимизмом
Патриотичные иллюстрации о войне, которые заряжают оптимизмом / Фото: instagram.com/moshkovsky_art/

Патриотичные иллюстрации о войне, которые заряжают оптимизмом
Патриотичные иллюстрации о войне, которые заряжают оптимизмом / Фото: instagram.com/moshkovsky_art/

Патриотичные иллюстрации о войне, которые заряжают оптимизмом
Патриотичные иллюстрации о войне, которые заряжают оптимизмом / Фото: instagram.com/moshkovsky_art/

Патриотичные иллюстрации о войне, которые заряжают оптимизмом
Патриотичные иллюстрации о войне, которые заряжают оптимизмом / Фото: instagram.com/moshkovsky_art/

Патриотичные иллюстрации о войне, которые заряжают оптимизмом
Патриотичные иллюстрации о войне, которые заряжают оптимизмом / Фото: instagram.com/moshkovsky_art/

Патриотичные иллюстрации о войне, которые заряжают оптимизмом
Патриотичные иллюстрации о войне, которые заряжают оптимизмом / Фото: instagram.com/moshkovsky_art/

Патриотичные иллюстрации о войне, которые заряжают оптимизмом
Патриотичные иллюстрации о войне, которые заряжают оптимизмом / Фото: instagram.com/moshkovsky_art/

Также смотрите 10 мемов о Виталии Киме – краше Украины, которые зарядят позитивом на весь день.

Также вам понравятся патриотические мемы, которые поднимут вам настроение.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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