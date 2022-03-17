Бандерівський гороскоп для всіх знаків Зодіаку

Жарт останніх днів – Кадиров намагається знайти в Україні Степана Андрійовича Бандеру. Наші співвітчизники вже запустили веселий флешмоб, у якому просять українців не розповідати про місцезнаходження головного ворога росії. Продовжуємо насолоджуватися тупістю та дурістю ворогів. Читайте найвеселіший гороскоп

Найвеселіший і найправдивіший гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Тільки, якщо ви українці / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми не перестаємо дивуватися тупості російських окупантів та агресора, створюємо патріотичні ілюстрації про війну, і на тлі жартів над кадировцями та російськими військами, які не залишають надії знайти Бандеру та вбити, згадуємо веселий гороскоп.

Ми знайшли такий, ставший популярним декілька років тому, на теренах Facebook. Насолоджуйтесь!

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Овен

Ідеальний знак для партизанської війни. Спочатку стріляє, потім питає пароль, потім стріляє ще раз — про всякий випадок. Любить працювати один, часто звіряє записи у щоденнику, зроблені місяць тому. Просто нікому більше не довіряє, тому буде прекрасним охоронцем для сховища зброї. Головне — вчасно попередити, що "свої йдуть". Група Овнів здатна за 24 години змінити русло річки і викопати 20-кілометровий протитанковий рів.

Тілець

Надзвичайно прив'язаний до своєї території, тому оборонятиме власне житло до останнього російського терориста. Ворожі танки викликають рефлекторне бажання кинути в них гранату, вистрілити з "Джавеліна", або, в крайньому випадку, написати на них вночі жовтою фарбою "Путін — х**ло".

Вам буде цікаво дізнатись, що полк "Азов" створено 5 травня 2014 року – саме в знаку Тільця.

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Полк "Азов" – одні із найхоробріших воїнів України / Фото: azov.org.ua

Близнюки

Агресивний і войовничий знак, який надає перевагу зброї масового ураження. Комплекси "Град", "Ураган" цікавлять цих людей з дитинства, пізніше з'являється інтерес до ядерної фізики. Шістдесятирічних близнюків уряд переховує в підземних лабораторіях. До ворога ставиться зневажливо, оцінюючи його потенціал у кілотоннах і рентгенах.

Рак

Хороший снайпер і поганий товариш. Адже надзвичайно важко сидіти в засідці і постійно чути його ниття: "Ну коли вже прийдуть "зелені чоловічки"? Я так утомився, хочеться швидше додому, я Сартра не дочитав". Гострий зір не рятує від меланхолії, особливо якщо на небі хмарно, а окупанти ховаються за спинами жінок та дітей. Існує легенда, ніби ялинка, що впала на Януковича, народилася саме під цим знаком.

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Лев

Генерал і адмірал, академік і стратег. Вправно управляє мобільними частинами, чудово орієнтується в міському середовищі, вміє заблокувати танкову колону ромами з гранатами. Іноді забуває паролі, а також схильний до перебільшення необхідного калібру. Тому цих людей необхідно тримати подалі від близнюків і тактичної ядерної зброї.

Нікого не нагадує?

Діва

Логістика — ось їхнє покликання. Організувати подачу бруківки на барикади; забезпечити бійців ідеальними коктейлями Молотова з-під віскі та джину; вкрасти танк у орків — все це зробить Діва зі словами "Роботу просто треба любити!" Від ворога намагається триматися на відстані. Наприклад, у середньому радіусі ракет "земля-повітря".

Терези

Ідеальний знак для подвійного агента. Постійні вагання — біле чи чорне, сало чи ковбаса, Київ чи Жмеринка — дають багато часу для зважених рішень. Обережний і підступний крок уперед, потім два назад, знову вагання, і, нарешті, сміливий хрестик крейдою на дверях — "тут живе диверсант". І нишком назад, до секретних документів і кодів.

Скорпіон

Ідеальна машина для війни проти путіна: тверезий розрахунок, персональні амбіції та жага помсти — і ось швидка тінь промайнула над блокпостом окупантів. Вони навіть відставили пляшку з горілкою та добряче матюкнулися. Однак це не врятувало пост від щирої української "деескалації" та "занепокоєння".

Стрілець

Ще один вправний солдат української революції гідності. Щоправда, занадто балакучий, тому в умовах міської партизанської війни працює більше в тилу пропагандистом. Уряд навіть розробив секретний проект "шумового блокування" російських телеканалів: двадцять Стрільців у три черги будуть щоденно вести в ефірі довгі розмови про націоналізм, путлєризм і загибель Москви. Лабораторний експеримент показав, що подібний шум середньостатистичний російський глядач стійко витримує 24 хвилини і після цього починає співати "Ще не вмерла".

Козеріг

Веселий і щирий друг усіх скривджених — так Козеріг називає сам себе. Окупанти ж пишуть в оголошеннях: "Небезпечний головоріз, керівник повстанської армії, вміє гіпнотизувати, тому не дивіться йому в очі, а одразу стріляйте". Можливо, така суперечність — наслідок готовності до діалогу, бажання будь-що поговорити про вічні цінності. А, можливо, це через звичку стояти на своєму. Якщо куля в лоб — то куля в лоб, кажуть старі люди.

Водолій

Мама була шпигункою, тато — психопатом. Дієвий, активний, непосидючий — Водолій із задоволенням візьметься за фортифікаційні роботи. І навіть перевершить задумане — рови будуть викопані на п'ять метрів глибше, мури — зведені на два метри вище. Струм по дроту проведе такої сили, що пташки не зможуть пролітати над ним — боятимуться. Якщо візьметься за організацію народного спротиву, то звільнить паралельно декілька сусідніх країн — навіть із демократичним режимом.

Президент України Володимир Зеленський став справжнім героєм для нації / Фото: Инстаграм

Цікаво, що президент України, Володимир Зеленський, – водолій.

Риби

Віталій Кім став приводом для мемів.

Незалежні і стійкі, ці люди недовго обдумують накази. Щоправда, вибирають власний шлях виконання, іноді контроверсійний. Найбільше люблять працювати рятівниками і героями, наприклад, виносити на спині поранених (одночасно відстрілюючись із двох "Стєчкіних"), розміновувати поля, розвідувати чужі території. Буває так: пропаде десь Риба на декілька днів, усі хвилюються, шукають... Аж ось іде — двох "язиків" веде, що російською матюкаються.

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