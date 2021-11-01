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Balenciaga создали кроксы на шпильке. Это самое странное, что мы сегодня видели

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
1 ноября, 14:53
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Креативный директор бренда Демна Гвасалия знает, чем и как удивить публику. Дизайнер, создавая даже самые странные вещи, умудряется поднять хайп
Вторая совместная коллаборация Balenciaga и Crocs
Вторая совместная коллаборация Balenciaga и Crocs / Фото: Balenciaga

Balenciaga снова поразили публику. Модный бренд выпустил кроксы на шпильке. Коллаборация стала результатом совместного сотрудничества с Crocs.

Над рекламной кампанией капсульной коллекции обуви работали художницы из Берлина Анна Адденберг и Кристина Нагель.

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Впервые кроксы на 8-сантиметровых тонких каблуках были показаны брендом в коллекции весна-лето 2022. Но только теперь они появились в продаже. На сайте Balenciaga их можно купить за 625 долларов (приблизительно 16 250 грн).

Кроксы на каблуке в коллекции Balenciaga весна-лето 2022
Кроксы на каблуке в коллекции Balenciaga весна-лето 2022 / Фото: Balenciaga

Обувь представлена в четырех цветах: черном, белом, зеленом и розовом.

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Кроксы на каблуке в коллекции Balenciaga весна-лето 2022
Кроксы на каблуке в коллекции Balenciaga весна-лето 2022 / Фото: Balenciaga

Интересно, что рекламу снимали прямо на улице с использованием скульптур Кристины Нагель, которые будут установлены в бутиках бренда.

Кроксы на каблуке в коллекции Balenciaga весна-лето 2022
Кроксы на каблуке в коллекции Balenciaga весна-лето 2022 / Фото: Balenciaga

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Новая коллекция стала уже второй для брендов.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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