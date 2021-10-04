Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 🚨 Задержание Саакашвили ⚡ Убийство полицейского в Чернигове 🚫 Скандальный закон про олигархов

WOW! Тина

Макияж Dior

Отдых на море

Мисс Украина

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Fun-статьи

Balenciaga выпустили чехлы-зайки для iPhone за 17 тысяч гривен. Ни одно животное не пострадало (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"
4 октября, 19:23
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
При первом взгляде на такие вещи, мы невольно задаемся вопросом, кому и зачем могли понадобиться они. Похоже, Balenciaga знают ответ
Вещь, о которой мы не могли не мечтать - чехол для iPhone Balenciaga
Вещь, о которой мы не могли не мечтать - чехол для iPhone Balenciaga / Фото: Balenciaga

Balenciaga – один из немногих люксовых брендов, которые умеют удивлять. Не успел креативный директор дома Демна Гвасалия представить новую коллекцию сезона весна-лето 2022 и выпустил коллаборацию с "Симпсонами", как мы уже наслаждаемся новым творением – меховые чехлы для iPhone и Airpods от Balenciaga.

Аксессуары выполнены в милом розовом цвете и имеют форму кролика.

Реклама

Чехол для iPhone 12 Balenciaga
Чехол для iPhone 12 Balenciaga / Фото: Balenciaga

/ Фото: Balenciaga

Чехлы для смартфонов подойдут моделям Apple iPhone 12 и 12 Pro. Сама форма чехла имеет ушки и хвостик. Ушки у аксессуара можно сложить или поднять, по желанию владельца.

Реклама

Чехол для iPhone 12 Balenciaga
Чехол для iPhone 12 Balenciaga / Фото: Balenciaga

Каждый чехол, как для смартфона, так и для наушников имеет дополнительные ремешки, за которые их можно прикрепить к сумке, ключам или поясу.

Чехол для AirPods Balenciaga
Чехол для AirPods Balenciaga / Фото: Balenciaga

Реклама

Также на аксессуарах размещены черные бирки с логотипом бренда.

Чехол для AirPods Balenciaga
Чехол для AirPods Balenciaga / Фото: Balenciaga

Сами аксессуары сделаны из искусственного меха.

Купить чехол для телефона можно за 650 долларов (17 245 гривен), а чехол для Airpods за 475 долларов (12 600 гривен).

Впечатляет, не правда ли?

Читайте также:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Холостячки для Илона Маска
TOП-5 украинских невест
Тина Кароль, 36 лет
Тина Кароль, 36 лет
Злата Огневич, 35 лет
Злата Огневич, 35 лет
Леся Никитюк, 33 года
Леся Никитюк, 33 года
Анна Ризатдинова, 28 лет
Анна Ризатдинова, 28 лет
Дарья Белодед, 20 лет
Дарья Белодед, 20 лет
1/2
Опрос
Ближайшие события

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
ТОП-5 фавориток редакции
"Мисс Украина-2021"
@saraednswel
@saraednswel
@liza__miroshka
@liza__miroshka
@____rudi_____
@____rudi_____
@martareznichenko
@martareznichenko
@kris_trump
@kris_trump
1/2
MUST HAVE
Beauty-новинки по уходу за волосами
Купить
Just do it
Полезный совет на сегодня
Включайте в рацион продукты, богатые витамином D
Узнать ТОП-5 продуктов
Лайфхак дня
Как сделать сушку из яблок
Хакнуть
Сольник звезды
Джамала
21 октября / 19:00
5 главных концертов октября
Брэд Питт для фильма «Вавилон»
Эстетика дома
Интерьерная линейка от Louis Vuitton
1/2
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
27 сентября - 3 октября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ночь в отеле на Мальдивах за миллион гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как съездить в Будапешт недорого
Реальные цены
Гороскоп
Твой гороскоп на сентябрь

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять