Balenciaga створили крокси на шпильці. Це найдивніше, що ми сьогодні бачили

Balenciaga знову вразили публіку. Модний бренд випустив крокси на шпильці. Колаборація стала результатом спільної співпраці з Crocs.
Над рекламною кампанією капсульної колекції взуття працювали художниці з Берліна Анна Адденберг та Крістіна Нагель.
Вперше крокси на 8-сантиметрових тонких підборах були показані брендом у колекції весна-літо 2022. Але тільки тепер вони з'явилися у продажу. На сайті Balenciaga їх можна купити за 625 доларів (приблизно 16 250 грн).
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Взуття представлене у чотирьох кольорах: чорному, білому, зеленому та рожевому.
Цікаво, що рекламу знімали прямо на вулиці із використанням скульптур Крістіни Нагель, які будуть встановлені у бутіках бренду.
Нова колекція стала вже другою для брендів.
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