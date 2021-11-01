Balenciaga створили крокси на шпильці. Це найдивніше, що ми сьогодні бачили

Креативний директор бренду Демна Гвасалія знає, чим і як здивувати публіку. Дизайнер, створюючи навіть дивні речі, примудряється підняти хайп

Друга спільна колаборація Balenciaga та Crocs / Фото: Balenciaga

Balenciaga знову вразили публіку. Модний бренд випустив крокси на шпильці. Колаборація стала результатом спільної співпраці з Crocs.

Над рекламною кампанією капсульної колекції взуття працювали художниці з Берліна Анна Адденберг та Крістіна Нагель.

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Вперше крокси на 8-сантиметрових тонких підборах були показані брендом у колекції весна-літо 2022. Але тільки тепер вони з'явилися у продажу. На сайті Balenciaga їх можна купити за 625 доларів (приблизно 16 250 грн).

Крокси на підборах в колекції Balenciaga весна-літо 2022 / Фото: Balenciaga

Взуття представлене у чотирьох кольорах: чорному, білому, зеленому та рожевому.

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Крокси на підборах в колекції Balenciaga весна-літо 2022 / Фото: Balenciaga

Цікаво, що рекламу знімали прямо на вулиці із використанням скульптур Крістіни Нагель, які будуть встановлені у бутіках бренду.

Кроки на підборах в колекції Balenciaga весна-літо 2022 / Фото: Balenciaga

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Нова колекція стала вже другою для брендів.

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