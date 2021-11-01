Life
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік

Догляд за обличчям

Дивне взуття

Релакс на Мальдівах

Шоу "Маска"-2

Тести

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Fun-статті

Balenciaga створили крокси на шпильці. Це найдивніше, що ми сьогодні бачили

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
1 листопада, 14:53
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Креативний директор бренду Демна Гвасалія знає, чим і як здивувати публіку. Дизайнер, створюючи навіть дивні речі, примудряється підняти хайп
Друга спільна колаборація Balenciaga та Crocs
Друга спільна колаборація Balenciaga та Crocs / Фото: Balenciaga

Balenciaga знову вразили публіку. Модний бренд випустив крокси на шпильці. Колаборація стала результатом спільної співпраці з Crocs.

Над рекламною кампанією капсульної колекції взуття працювали художниці з Берліна Анна Адденберг та Крістіна Нагель.

Реклама

Вперше крокси на 8-сантиметрових тонких підборах були показані брендом у колекції весна-літо 2022. Але тільки тепер вони з'явилися у продажу. На сайті Balenciaga їх можна купити за 625 доларів (приблизно 16 250 грн).

Крокси на підборах в колекції Balenciaga весна-літо 2022
Крокси на підборах в колекції Balenciaga весна-літо 2022 / Фото: Balenciaga

Взуття представлене у чотирьох кольорах: чорному, білому, зеленому та рожевому.

Реклама

Крокси на підборах в колекції Balenciaga весна-літо 2022
Крокси на підборах в колекції Balenciaga весна-літо 2022 / Фото: Balenciaga

Цікаво, що рекламу знімали прямо на вулиці із використанням скульптур Крістіни Нагель, які будуть встановлені у бутіках бренду.

Кроки на підборах в колекції Balenciaga весна-літо 2022
Кроки на підборах в колекції Balenciaga весна-літо 2022 / Фото: Balenciaga

Реклама

Нова колекція стала вже другою для брендів.

Читайте також:

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Опитування
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Позбутися залежності скуповувати все
Я - завзятий шопоголік! Допомагайте
Лайфхак дня
Як створити затишок в домі за допомогою освітлення
Хакнути
Тест редакції
4 засоби корейської косметики по догляду за шкірою і волоссям
Треба купувати?
TO BE CONTINUED...
У гучної "Дюни" буде продовження. Чекаєте?
Особистий досвід
Лондон VS Київ: де краший англійський сніданок
Чесний відгук
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
1 - 7 листопада
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Наскільки за рік подорожчало багате життя?
Йдемо у найдорожчий супермаркет Києва
Опитування
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти