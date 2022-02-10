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Что подарить на 14 февраля: прикольные подарки для тех, кто умеет веселиться

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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10 февраля, 11:46
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Бесконечный календарь, кактус, трусы-недельки, серенада под окном и даже та самая "звезда с неба" — рейтинг смешных подарков
Подарки на День святого Валентина для тех, кто не считает этот день праздником
Подарки на День святого Валентина для тех, кто не считает этот день праздником / Фото: Pinterest

Кто-то настолько увлеченно подходит к поиску подарка на 14 февраля, что выбирает сюрприз по знаку Зодиака. А кто-то не считает День влюбленных каким-то невероятно особенным праздником. Мы подобрали смешные подарки на День Святого Валентина 2022 для тех, кто не слишком серьезно относится к этой жизни и к празднику влюбленных в целом и создали подборку из носков, трусов-недельки, ордена "За разбитое сердце" и других прикольных вещей.

День святого Валентина 2022 — это романтично, весело, "ванильно" и очень сладко, но не для всех. Есть много людей, которые скептически относятся к празднику влюбленных, и мы их ни в коем случае не осуждаем, а даже наоборот — поощряем ироничное отношение к жизни.

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Не порадуете, то хотя бы посмешите: подарки на 14 февраля для нее

Огромная подушка в виде человека

Таким человеком, например, может быть Валерий Меладзе. А что, вы удивлены? Все девушки рано или поздно начинают любить харизматичного грузина. А этот еще и согревать по ночам сможет.

Подушка-обнимашка Меладзе в полный рост за 3200 грн
Подушка-обнимашка Меладзе в полный рост за 3200 грн / Фото: prom

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Светильник в виде звезды

Помните, вы звезду с неба обещали? Так вот, пришло время воплощать обещанное в жизнь. Да-да, звезда сама себя не снимет с полки в магазине. Поторопитесь!

Светильник в виде звезды за 2487 грн
Светильник в виде звезды за 2487 грн / Фото: Nasvitlo

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Серенада под окном

Ох, соседи обрадуются! Реально, обрадуются. А еще достанут телефоны и выложат вас в Сеть, потому что, кто же думал, что такие романтики еще существуют. Отличный подарок, если на что-то осязаемое у вас нет ни фантазии, ни денег.

Кактус

Знаете ли, каждая девушка хотя бы раз в жизни заявляет, что розы для нее, видите ли, слишком банально. Так вот, ни одна такого не сказала про кактус — смело дарите.

Кактус Эуфорбия за 6365 грн
Кактус Эуфорбия за 6365 грн / Фото: https://donpion.ua/

Носки с вашими фотографиями

Или, например, с фото ее питомца. Ну как такое может не понравиться!

Отомстите за гель для душа: глупые подарки на 14 февраля для него

Шар, который поможет принять решение

Пусть хоть кто-то в ваших отношениях будет решительным Человек с юмором и самоиронией точно должен оценить такой сюрприз.

Орден "За разбитое сердце"

Напечатайте его сами или закажите в Интернете. Это поднимет парню настроение и уж точно не будет банальным. Вспомните о том, в какой момент вы поняли, что любите его.

"Уродливые" парные свитера

Думаете, только на Новый год в таких ходят? А вот и нет, на 14 февраля тоже можно удивить свою вторую половинку свитером с вашей дурашливой фотографией или незатейливой подписью.

Трусы-недельки

Почему-то все думают, что они придуманы для детей и женщин. Но нет, мужчинам тоже можно менять трусы каждый день

Валентинка своими руками

Ну и самый традиционный и романтичный способ поздравить мужчину — сделайте валентинку своими руками, как когда-то в детстве. Немножко коряво, несколько глуповато, но зато как мило.

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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