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От дерзкого мини до богемного шелка: какое платье выбрать на День святого Валентина

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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9 февраля, 10:00
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Когда, если не в День святого Валентина, проявлять фантазию и одеваться в самые кокетливые и гламурные наряды
Какое платье надеть на День святого Валентина 2022
Какое платье надеть на День святого Валентина 2022 / Фото: Инстаграм

Мы уже разобрались, какой маникюр сделать на День святого Валентина, а также, что подарить любимому парню. Пора переходить к главному вопросу: что надеть на 14 февраля, чтобы сразить любимого наповал?

Если вы готовитесь к романтическому вечеру вдвоем, значит, нужно выбирать платье. Это женственно, красиво и сексуально. А в брюках мы и так ходим почти 365 дней в году. Осталось только определиться, какое платье идеально подойдет вам и вашим планам на вечер.

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Маленькое черное платье

Если вы собрались в ночной клуб, вечеринку или празднуете 14 февраля только вдвоем дома, тогда это отличный вариант. Отдавайте предпочтение натуральным тканям и удобной форме, не сковывающей движений. Также важно, чтобы подол платья не был прозрачен и не подкатывался вверх с каждым вашим движением.

Черное мини-платье VOVK за 1990 грн
Черное мини-платье VOVK за 1990 грн / Фото: vovk.com

Платье Diesel за 2799 грн
Платье Diesel за 2799 грн / Фото: answear

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Черное мини-платье LES BRAND за 7125 грн
Черное мини-платье LES BRAND за 7125 грн / Фото: Helen Marlen

С дерзким разрезом

В таком сексуальном платье вы будете выигрышно смотреться и в ресторане, и на джаз-концерте, и в томном баре. И со своей главной задачей по обольщению вашего любимого оно справится лучше любых слов.

Вязанное платье с разрезом на ноге ANDRE TAN за 4999 грн
Вязанное платье с разрезом на ноге ANDRE TAN за 4999 грн / Фото: andretan.ua

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Черное платье-футляр на бретелях с боковым разрезом VOVK за 1090 грн
Черное платье-футляр на бретелях с боковым разрезом VOVK за 1090 грн / Фото: vovk.com

Хлопковое платье с открытой спиной и разрезом SELERA за 2838 грн
Хлопковое платье с открытой спиной и разрезом SELERA за 2838 грн / Фото: kapsula.com.ua

С пайетками

Пайетки — есть пайетки: это всегда о празднике, веселие и романтике. В этом сезоне модны крупные пайетки или неоднозначная мелкая декорация, им и отдайте предпочтение.

Платье с пайетками MOHITO (горячая цена) за 399 грн
Платье с пайетками MOHITO (горячая цена) за 399 грн / Фото: mohito.com

Платье с пайетками Armani Exchange за 4000 грн
Платье с пайетками Armani Exchange за 4000 грн / Фото: intertop.ua

Платье с пайетками MustHave за 2999 грн
Платье с пайетками MustHave за 2999 грн / Фото: musthave.ua

Шелковое

Существует ли что-то более сексуальное и чувственное в мире нарядов, чем шелковое платье. Оно может быть на тонких бретельках, с рукавами, силуэтное, свободного кроя… А вы выбирайте то, что идет именно вам.

Шелковое платье ALEXANDER WANG за 17170 грн
Шелковое платье ALEXANDER WANG за 17170 грн / Фото: SANAHUNT

Шелковое платье RYZHOVA X DOT за 17000 грн
Шелковое платье RYZHOVA X DOT за 17000 грн / Фото: Helen Marlen

Шелковое платье Isabel Marant Étoile за 8050 грн
Шелковое платье Isabel Marant Étoile за 8050 грн / Фото: tsum.ua

Кожаное

Горячей красотке подойдет такое платье больше, чем любое другое. Если оно еще и подобрано правильно по фигуре, тогда вы точно будете выглядеть соблазнительно, а ваш партнер не сможет оторвать взгляд.

Платье из эко-кожи Calvin Klein за 5240 грн
Платье из эко-кожи Calvin Klein за 5240 грн / Фото: Calvin Klein

Кожаное платье DAVID KOMA за 24960 грн
Кожаное платье DAVID KOMA за 24960 грн / Фото: symbol.ua

Платье из эко-кожи VOVK за 1290 грн
Платье из эко-кожи VOVK за 1290 грн / Фото: vovk.com

Также вам будет интересно: как организовать романтическое свидание: оригинальные идеи

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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