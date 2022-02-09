От дерзкого мини до богемного шелка: какое платье выбрать на День святого Валентина

Мы уже разобрались, какой маникюр сделать на День святого Валентина, а также, что подарить любимому парню. Пора переходить к главному вопросу: что надеть на 14 февраля, чтобы сразить любимого наповал?
Если вы готовитесь к романтическому вечеру вдвоем, значит, нужно выбирать платье. Это женственно, красиво и сексуально. А в брюках мы и так ходим почти 365 дней в году. Осталось только определиться, какое платье идеально подойдет вам и вашим планам на вечер.
Маленькое черное платье
Если вы собрались в ночной клуб, вечеринку или празднуете 14 февраля только вдвоем дома, тогда это отличный вариант. Отдавайте предпочтение натуральным тканям и удобной форме, не сковывающей движений. Также важно, чтобы подол платья не был прозрачен и не подкатывался вверх с каждым вашим движением.
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С дерзким разрезом
В таком сексуальном платье вы будете выигрышно смотреться и в ресторане, и на джаз-концерте, и в томном баре. И со своей главной задачей по обольщению вашего любимого оно справится лучше любых слов.
С пайетками
Пайетки — есть пайетки: это всегда о празднике, веселие и романтике. В этом сезоне модны крупные пайетки или неоднозначная мелкая декорация, им и отдайте предпочтение.
Шелковое
Существует ли что-то более сексуальное и чувственное в мире нарядов, чем шелковое платье. Оно может быть на тонких бретельках, с рукавами, силуэтное, свободного кроя… А вы выбирайте то, что идет именно вам.
Кожаное
Горячей красотке подойдет такое платье больше, чем любое другое. Если оно еще и подобрано правильно по фигуре, тогда вы точно будете выглядеть соблазнительно, а ваш партнер не сможет оторвать взгляд.
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