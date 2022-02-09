Весам – лишь бы от души, Козерогам – люкс в студию: что подарить на День святого Валентина по знакам Зодиака

Подарки на День влюбленных девушкам несколько отличаются от того, что можно дарить мужчинам, а если мыслить еще масштабнее, то в целом подарок для каждого человека должен подбираться с учетом индивидуальных качеств характера.
Что подарить на 14 февраля тому, у кого уже все есть, или тому, кому сложно угодить? В таком случае не помешает помощь со стороны астрологии, ведь тогда становится очевидно, что можно дарить, а чего лучше избегать.
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Овен
Овну на 14 февраля выбрать подарок легко. Рационализм у него очень развит, и ничего вы с этим не сможете поделать. Поэтому бесполезно топить за романтику — сладости и мягкие игрушки оставьте при себе. Им дарите что-то дорогое: хорошее постельное белье, дорогой парфюм, брюлики.
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Телец
Тельцу на 14 февраля стоит дарить то, что ему нужно. Поэтому лучше уточнить, но если такой возможности нет, тогда дорогая качественная косметика подойдет женщине, а изысканный парфюм мужчине.
Близнецы
Подарок Близнецам на День влюбленных — дело непростое. Они эстеты, ценят полезные подарки, несущие толк и удовольствие. Подарить хорошую книгу об истории моды, сертификат на танцы, что-то изысканное для дома будет очень кстати.
Рак
Раки ценят все старинное, эксклюзивное и королевское. Поэтому их очень порадует особенная картина, древний подсвечник или красивая мебель, от которой веет роскошью и элегантностью.
Лев
Подарок, само собой, должен быть блистателен, как и сам Лев. Но еще им важно, как вы его преподнесите. Этот знак очень любит, чтобы и окружающие хвалили его новинки, поэтому девушка оценит новый брендовых наряд или обувь. Мужчине понравится галстук или шарф.
Дева
Деве тоже на 14 февраля ничто так не поднимет настроение, как люксовая вещь и что-то недешевое. Как вариант: часы, драгоценность или вещь от мирового бренда.
Весы
Весы не привередливые в подарках, для них важно, чтобы все было действительно от души. Как вариант, можно подарить книгу, сертификат на белье или необходимый девайс. Например, новый фен или плойка для волос порадуют Весов на 14 февраля.
Скорпион
Страстные и скрытные Скорпионы считают, что подарок на 14 февраля — очень личное и интимное дело. Поэтому дарите то, чем сможете наслаждаться только вдвоем: белье, сексуальные игрушки или эротические игры.
Стрелец
Стрельцы на 14 февраля, как и в другие дни, обожают романтику, все новенькое и экзотическое, поэтому красивая корзина фруктов или билет на отдых в жаркую страну будет в самый раз.
Козерог
Козерог, несмотря на свой, казалось бы, консервативный склад характера, тоже любит статусные и ценные подарки. Кожаный пояс, дорогая сумка и драгоценности смогут зажечь огонь в его сердце.
Водолей
Водолеи любят открывать для себя новинки, поэтому оценят новый аромат, сыр из другой страны, дорогой алкоголь, который сами себе жалеют купить. Женщине понравится уходовый набор для тела.
Рыбы
Мечтательные и тонкие Рыбы на 14 февраля будут рады подарку для души и эмоций. Им понравится сертификат на урок живописи, отдых в спа, что-то ассоциативное.
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