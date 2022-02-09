Весам – лишь бы от души, Козерогам – люкс в студию: что подарить на День святого Валентина по знакам Зодиака

Принято считать, что дорог не подарок, а дорого внимание. Но если верить астрологии, то это всего лишь красивая фраза

Что подарить всем знакам зодиака на День святого Валентина 2022 / Фото: yakaboo.ua/ua, Agent Provocateur, SOVA

Подарки на День влюбленных девушкам несколько отличаются от того, что можно дарить мужчинам, а если мыслить еще масштабнее, то в целом подарок для каждого человека должен подбираться с учетом индивидуальных качеств характера.

Что подарить на 14 февраля тому, у кого уже все есть, или тому, кому сложно угодить? В таком случае не помешает помощь со стороны астрологии, ведь тогда становится очевидно, что можно дарить, а чего лучше избегать.

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День святого Валентина 2022: что подарить по знакам Зодиака

Овен

Овну на 14 февраля выбрать подарок легко. Рационализм у него очень развит, и ничего вы с этим не сможете поделать. Поэтому бесполезно топить за романтику — сладости и мягкие игрушки оставьте при себе. Им дарите что-то дорогое: хорошее постельное белье, дорогой парфюм, брюлики.

Комплект постельного белья Marie Claire Paris VALENTINE GRAY в сером цвете за 3190 грн / Фото: Marieclaire

Телец

Тельцу на 14 февраля стоит дарить то, что ему нужно. Поэтому лучше уточнить, но если такой возможности нет, тогда дорогая качественная косметика подойдет женщине, а изысканный парфюм мужчине.

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Мужской парфюм PENHALIGON'S Portraits за 8695 грн / Фото: brocard.ua

Близнецы

Подарок Близнецам на День влюбленных — дело непростое. Они эстеты, ценят полезные подарки, несущие толк и удовольствие. Подарить хорошую книгу об истории моды, сертификат на танцы, что-то изысканное для дома будет очень кстати.

Книга Chanel. The Vocabulary of Style за 2871 грн / Фото: yakaboo.ua/ua

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Рак

Раки ценят все старинное, эксклюзивное и королевское. Поэтому их очень порадует особенная картина, древний подсвечник или красивая мебель, от которой веет роскошью и элегантностью.

Кофейный столик Pro House за 8214 грн / Фото: prohouse.store

Лев

Подарок, само собой, должен быть блистателен, как и сам Лев. Но еще им важно, как вы его преподнесите. Этот знак очень любит, чтобы и окружающие хвалили его новинки, поэтому девушка оценит новый брендовых наряд или обувь. Мужчине понравится галстук или шарф.

Кожаные лодочки VALENTINO за 23104 грн / Фото: symbol.ua

Дева

Деве тоже на 14 февраля ничто так не поднимет настроение, как люксовая вещь и что-то недешевое. Как вариант: часы, драгоценность или вещь от мирового бренда.

Часы Balmain за 12900 грн / Фото: rechi.ua

Весы

Весы не привередливые в подарках, для них важно, чтобы все было действительно от души. Как вариант, можно подарить книгу, сертификат на белье или необходимый девайс. Например, новый фен или плойка для волос порадуют Весов на 14 февраля.

Выравниватель волос Dyson Corrale за 15989 грн / Фото: comfy.ua

Скорпион

Страстные и скрытные Скорпионы считают, что подарок на 14 февраля — очень личное и интимное дело. Поэтому дарите то, чем сможете наслаждаться только вдвоем: белье, сексуальные игрушки или эротические игры.

Вибратор The Salsa за 3000 грн / Фото: Agent Provocateur

Стрелец

Стрельцы на 14 февраля, как и в другие дни, обожают романтику, все новенькое и экзотическое, поэтому красивая корзина фруктов или билет на отдых в жаркую страну будет в самый раз.

Козерог

Козерог, несмотря на свой, казалось бы, консервативный склад характера, тоже любит статусные и ценные подарки. Кожаный пояс, дорогая сумка и драгоценности смогут зажечь огонь в его сердце.

Серьга из желтого золота с малахитом LITKOVSKAYA за 7409 грн / Фото: SOVA

Водолей

Водолеи любят открывать для себя новинки, поэтому оценят новый аромат, сыр из другой страны, дорогой алкоголь, который сами себе жалеют купить. Женщине понравится уходовый набор для тела.

Набор для тела Comme une Evidence за 1299 грн / Фото: Yves Rocher

Рыбы

Мечтательные и тонкие Рыбы на 14 февраля будут рады подарку для души и эмоций. Им понравится сертификат на урок живописи, отдых в спа, что-то ассоциативное.

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