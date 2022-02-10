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Що подарувати на 14 лютого: прикольні подарунки для тих, хто вміє веселитися

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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10 лютого, 11:46
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Нескінченний календар, кактус, труси-тижня, серенада під вікном і навіть та сама "зірка з неба" – рейтинг смішних подарунків
Подарунки на День святого Валентина для тих, хто не вважає цей день святом
Подарунки на День святого Валентина для тих, хто не вважає цей день святом / Фото: Pinterest

Хтось настільки захоплено підходить до пошуку подарунку на 14 лютого, що обирає сюрприз по знаку Зодіаку. А хтось не вважає День закоханих якимось надзвичайно особливим святом. Ми підібрали смішні подарунки на День святого Валентина 2022 для тих, хто не надто серйозно ставиться до цього життя та до свята закоханих загалом та створили добірку зі шкарпеток, трусів-тиждень, ордену "За розбите серце" та інших прикольних речей.

День святого Валентина 2022 – це романтично, весело, ванільно і дуже солодко, але не для всіх. Є багато людей, які скептично ставляться до свята закоханих, і ми їх у жодному разі не засуджуємо, а навіть навпаки – заохочуємо іронічне ставлення до життя.

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Не потішите, то хоча б посмішіть: подарунки на 14 лютого для неї

Величезна подушка у вигляді людини

Такою людиною, наприклад, може бути Валерій Меладзе. А що ви здивовані? Усі дівчата рано чи пізно починають любити харизматичного грузина. А цей ще й зігрівати ночами зможе.

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Світильник у вигляді зірки

Памятаєте, ви зірку з неба обіцяли? Так ось, настав час втілювати обіцяне у життя. Так-так, зірка сама себе не зніме з полиці у магазині. Поспішайте!

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Серенада під вікном

Ох, сусіди зрадіють! Реально, зрадіють. А ще дістануть телефони і викладуть вас у Мережу, бо хто ж думав, що такі романтики ще існують. Відмінний подарунок, якщо на щось відчутне у вас немає фантазії, ні грошей.

Кактус

Знаєте, кожна дівчина хоча б раз у житті заявляє, що троянди для неї, бачите, надто банально. Так ось, жодна такого не сказала про кактус – сміливо даруйте.

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Шкарпетки з вашими фотографіями

Або, наприклад, з фото її вихованця. Як таке може не сподобатися!

Помститься за гель для душу: дурні подарунки на 14 лютого для нього

Куля, яка допоможе прийняти рішення

Нехай хоч хтось у ваших стосунках буде рішучим Людина з гумором та самоіронією точно має оцінити такий сюрприз.

Орден "За розбите серце"

Надрукуйте його самі або замовте в Інтернеті. Це підніме хлопцю настрій і точно не буде банальним. Згадайте про те, коли ви зрозуміли, що любите його.

"Потворні" парні светри

Думаєте, тільки на Новий рік у таких ходять? А ось і ні, на 14 лютого теж можна здивувати свою другу половинку светром із вашою дурною фотографією або невигадливим підписом.

Труси-тижня

Чомусь усі думають, що вони придумані для дітей та жінок. Але ні, чоловікам теж можна міняти труси щодня

Валентинка своїми руками

Ну і найтрадиційніший і найромантичніший спосіб привітати чоловіка – зробіть валентинку своїми руками, як колись у дитинстві. Трохи коряво, трохи дурнувато, зате як мило.

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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