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65-летний учитель на пенсии стал отцом 116 детей (фото)

Сегодня, 09:32

Клайв Джонс из Дерби помогает женщинам зачать детей

Бывший учитель математики Клайв Джонс из Дерби (Великобритания) в течение восьми лет сдавал сперму и стал отцом 116 детей. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

"У меня есть что-то, что ничего не значит для меня, но значит все для них. Приятное чувство – видеть счастье, которое ты приносишь. Это вызывает привыкание", – объясняет свою позицию Клайв.

Британец Клайв Джонс стал отцом 116 детей
Фото: Daily Mail

Пенсионер жалуется, что возрастной ценз для мужчин-доноров в клиниках составляет 45 лет, поэтому ему пришлось искать клиенток в соцсети.

Любопытно, что у 65-летнего британца есть трое своих детей, рожденных в официальном браке. Но, к сожалению, мужчине пришлось подать на развод из-за скандалов на почве донорства.

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Сейчас пенсионер проводит большую часть своего времени за рулем своего фургона, доставляя свою сперму в дома клиенток. За свою услугу британец берет у каждой клиентки по 30 фунтов стерлингов (1160 грн). Ему даже не нужно себя рекламировать, женщины, отчаянно желающие стать матерями, находят Клайва сами.

Напомним, ранее американский врач Куинси Фортье за годы работы в клинике тайно оплодотворил сотни пациенток.

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Кроме этого, женщина с некрасивым мужем для зачатия нашла привлекательного донора.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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