Тяжелые случаи COVID-19 могут влиять на качество мужской спермы — исследование

Ученые неоднозначно отреагировали на новое исследование

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Reproduction, тяжелые случаи COVID-19 могут повлиять на качество мужской спермы, что в результате может повлиять на его фертильность. Однако эксперты, не участвовавшие в исследовании, сразу же скептически отнеслись к заключению отчета и призвали с осторожностью обобщать результаты исследования, передает CNN.

Что ученых смущает в новом исследовании

Профессор андрологии в Университете Шеффилда в Великобритании Аллан Пейси призвал осторожнее относится к результата этого исследования, ведь оно показывает только возможную связь между "инфекцией COVID-19 и нарушениями мужской репродуктивной функции".

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"Заболевание каким-либо вирусом, например гриппом, может временно снизить количество сперматозоидов (иногда до нуля) на несколько недель или месяцев. Это затрудняет определение того, насколько снижение, наблюдаемое в этом исследовании, было специфичным для COVID-19, а не от любой другой болезни", – сказала консультант по репродуктивной эндокринологии и андрологии Имперского колледжа Лондона, доктор Чанна Джаясена.

Кроме того, возглавляющая Ньюкаслским центром фертильности в Международном центре. for Life, Университета Ньюкасла в Великобритании Элисон Мердок говорит, что нет никаких доказательств наличия вируса COVID-19 в сперме и того, что вирус может передаваться через сперму.

Что показало исследование с участием мужчин

В исследовании приняли участие 105 фертильных мужчин без COVID-19 и 84 фертильных мужчины с диагнозом коронавирус. Ученые проанализировали их сперму с 10-дневными интервалами в течение 60 дней.

В результате выяснилось, что по сравнению со здоровыми мужчинами без COVID-19 исследование показало значительное увеличение воспаления и окислительного стресса в сперматозоидах, принадлежащих мужчинам с коронавирусом. На концентрацию, подвижность и форму их сперматозоидов также негативно повлиял вирус.

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Исследование показало, что различия увеличивались с тяжестью заболевания.

"Эти эффекты на сперматозоиды связаны с более низким качеством спермы и снижением потенциала фертильности. Хотя эти эффекты имели тенденцию улучшаться с течением времени, они оставались дольше и значительно выше у пациентов с COVID-19, и величина этих изменений также была связана с заболеванием", – говорится в заявлении ведущего исследователя Бехзада Гаджизаде Малеки, докторанта Университета Юстуса Либиха в Германии.

Исследование показало, что у мужчин с COVID также были гораздо более высокие уровни ферментативной активности ACE2. ACE2, или ангиотензинпревращающий фермент 2, представляет собой белок, который обеспечивает точку входа для нового коронавируса, чтобы проникнуть в широкий спектр человеческих клеток и инфицировать их.

Проблема не только с коронавирусом

Однако неудивительно, что COVID-19 может повлиять на мужскую репродуктивную систему, потому что рецепторы ACE2 или те же рецепторы, которые вирус использует для доступа к тканям легких, также обнаруживаются в яичках, говорит Алан Пейси.

Изучив около 14 исследований, опубликованных по этой теме, Пейси пришел к выводу, что "любое измеримое влияние коронавируса на мужскую фертильность, вероятно, было лишь незначительным и временным".

Он добавил также, что результаты этого исследования могут быть связаны с другими факторами, такими как использование лекарств для лечения вируса, что авторы также озвучили в исследовании.

Как COVID-19 влияет на мужскую фертильность Фото: Reuters

"Таким образом, все, что я вижу в этом наборе данных, – это возможные различия в качестве спермы между мужчинами, которые болеют лихорадкой, и теми, кто был здоров. Мы уже знаем, что лихорадочное заболевание может влиять на выработку спермы", – отметил Пейси.

Почетный профессор Королевского университета в Белфасте в Ирландии Шина Льюис также поделилась аналогичными мыслями: "Меня беспокоит то, что мужчины с COVID имели значительно более высокую массу тела и проходили ряд терапевтических процедур", – говорит она.

Шина пояснила, что ожирение само по себе снижает качество спермы. А лечение коронавируса также могло повлиять на качество спермы этих мужчин, а не сам COVID.

Поэтому для того, чтобы утверждать прямую связь COVID-19 с фертильностью мужчин, необходимы более длительные исследования, утверждают ученые.

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