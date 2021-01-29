Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Тяжелые случаи COVID-19 могут влиять на качество мужской спермы — исследование

Сегодня, 12:35

Ученые неоднозначно отреагировали на новое исследование

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Reproduction, тяжелые случаи COVID-19 могут повлиять на качество мужской спермы, что в результате может повлиять на его фертильность. Однако эксперты, не участвовавшие в исследовании, сразу же скептически отнеслись к заключению отчета и призвали с осторожностью обобщать результаты исследования, передает CNN.

Что ученых смущает в новом исследовании

Профессор андрологии в Университете Шеффилда в Великобритании Аллан Пейси призвал осторожнее относится к результата этого исследования, ведь оно показывает только возможную связь между "инфекцией COVID-19 и нарушениями мужской репродуктивной функции".

За фейк о COVID-19 можно получить незамедлительный бан
За фейк о COVID-19 можно получить незамедлительный бан

"Заболевание каким-либо вирусом, например гриппом, может временно снизить количество сперматозоидов (иногда до нуля) на несколько недель или месяцев. Это затрудняет определение того, насколько снижение, наблюдаемое в этом исследовании, было специфичным для COVID-19, а не от любой другой болезни", – сказала консультант по репродуктивной эндокринологии и андрологии Имперского колледжа Лондона, доктор Чанна Джаясена.

Кроме того, возглавляющая Ньюкаслским центром фертильности в Международном центре. for Life, Университета Ньюкасла в Великобритании Элисон Мердок говорит, что нет никаких доказательств наличия вируса COVID-19 в сперме и того, что вирус может передаваться через сперму.

Что показало исследование с участием мужчин

В исследовании приняли участие 105 фертильных мужчин без COVID-19 и 84 фертильных мужчины с диагнозом коронавирус. Ученые проанализировали их сперму с 10-дневными интервалами в течение 60 дней.

В результате выяснилось, что по сравнению со здоровыми мужчинами без COVID-19 исследование показало значительное увеличение воспаления и окислительного стресса в сперматозоидах, принадлежащих мужчинам с коронавирусом. На концентрацию, подвижность и форму их сперматозоидов также негативно повлиял вирус.

Врачи назвали главные симптомы COVID-19
Врачи назвали главные симптомы COVID-19
Фото: Depositphotos

Исследование показало, что различия увеличивались с тяжестью заболевания.

"Эти эффекты на сперматозоиды связаны с более низким качеством спермы и снижением потенциала фертильности. Хотя эти эффекты имели тенденцию улучшаться с течением времени, они оставались дольше и значительно выше у пациентов с COVID-19, и величина этих изменений также была связана с заболеванием", – говорится в заявлении ведущего исследователя Бехзада Гаджизаде Малеки, докторанта Университета Юстуса Либиха в Германии.

Исследование показало, что у мужчин с COVID также были гораздо более высокие уровни ферментативной активности ACE2. ACE2, или ангиотензинпревращающий фермент 2, представляет собой белок, который обеспечивает точку входа для нового коронавируса, чтобы проникнуть в широкий спектр человеческих клеток и инфицировать их.

Проблема не только с коронавирусом

Однако неудивительно, что COVID-19 может повлиять на мужскую репродуктивную систему, потому что рецепторы ACE2 или те же рецепторы, которые вирус использует для доступа к тканям легких, также обнаруживаются в яичках, говорит Алан Пейси.

Изучив около 14 исследований, опубликованных по этой теме, Пейси пришел к выводу, что "любое измеримое влияние коронавируса на мужскую фертильность, вероятно, было лишь незначительным и временным".

Он добавил также, что результаты этого исследования могут быть связаны с другими факторами, такими как использование лекарств для лечения вируса, что авторы также озвучили в исследовании.

Как COVID-19 влияет на мужскую фертильность
Как COVID-19 влияет на мужскую фертильность
Фото: Reuters

"Таким образом, все, что я вижу в этом наборе данных, – это возможные различия в качестве спермы между мужчинами, которые болеют лихорадкой, и теми, кто был здоров. Мы уже знаем, что лихорадочное заболевание может влиять на выработку спермы", – отметил Пейси.

Почетный профессор Королевского университета в Белфасте в Ирландии Шина Льюис также поделилась аналогичными мыслями: "Меня беспокоит то, что мужчины с COVID имели значительно более высокую массу тела и проходили ряд терапевтических процедур", – говорит она.

Шина пояснила, что ожирение само по себе снижает качество спермы. А лечение коронавируса также могло повлиять на качество спермы этих мужчин, а не сам COVID.

Поэтому для того, чтобы утверждать прямую связь COVID-19 с фертильностью мужчин, необходимы более длительные исследования, утверждают ученые.

Можно ли заболеть коронавирусом дважды и сколько действуют антитела – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, что пандемия негативно влияет на психическое состояние людей. Кто пострадает больше всего?

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Коронавирус мутирует: в Бразилии обнаружили двойное заражение разными штаммами Ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг Минздрава За все время эпидемии от COVID-19 выздоровели более миллиона украинцев В США вакцину от COVID-19 получили более 300 тысяч военных
мужчины коронавирус сперма COVID-19
Источник: CNN
Реклама

Новости партнеров

Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети
Вот кем оказался возлюбленный внучки Ротару
Вот кем оказался возлюбленный внучки Ротару

Популярные статьи

Сегодня, 10:46Звездно

Икона Америки и великий оратор. Цитаты Опры Уинфри, которые воодушевят вас в любой ситуации

Сегодня, 05:02Психо

Гороскоп на 29 января: Весов ждет приятный вечер, а Скорпионам нужно уединиться

Вчера, 17:53Вкусно

Рецепты десертов на скорую руку: лучшие идеи сладких блюд

Вчера, 16:46Модно

Миллион гривен! Мы нашли самый дорогой гроб в Киеве (репортаж)

Вчера, 16:15Вкусно

Как приготовить печеночные оладьи: 7 простых рецептов

Вчера, 05:01Психо

Гороскоп на сегодня 28 января: Львам нужна передышка, а Стрельцов ждет стремительный день

27 январяЗвездно

"Он может стать овощем": сын Алибасова о его состоянии

27 январяЗвездно

У Позитива из "Время и Стекло" роман с Мишель Андраде. А как же супруга?

27 январяЗвездно

Умер звезда сериала "Молодежка"

27 январяЗвездно

Эллерт и Мишина честно признались, что их дико бесит друг в друге: видео

27 январяЗвездно

"Очень больно": дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы

27 январяВкусно

Курага – в чем польза и как правильно выбрать сухофрукт

27 январяЗвездно

"Самое большое счастье на свете": Анна Кошмал впервые показала свои фото во время беременности

27 январяPR

Ирина Вишнетская – Senior Project Manager IT-индустрии

27 январяПсихо

Гороскоп на сегодня 27 января: Близнецы будут считать прибыль, а Ракам будут легко даваться переговоры

26 январяЗвездно

90-летний актер Иван Краско стал отцом и снова женится на молодой избраннице

Новости партнеров

Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение фанатов
Новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение фанатов
Мейхер впервые обнародовала снимки своих дочерей
Мейхер впервые обнародовала снимки своих дочерей
Полуголая Джессика Альба снялась на обложку глянца
Полуголая Джессика Альба снялась на обложку глянца
Маша Ефросинина 20 лет назад и сейчас: как изменилась телеведущая
Маша Ефросинина 20 лет назад и сейчас: как изменилась телеведущая
Катя Осадчая показала беременный животик в обтягивающем платье
Катя Осадчая показала беременный животик в обтягивающем платье
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Тина Кароль оказалась в эпицентре скандала
Тина Кароль оказалась в эпицентре скандала

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять