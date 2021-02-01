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65-річний учитель на пенсії став батьком 116 дітей (фото)

Сьогодні, 09:32

Клайв Джонс із Дербі допомагає жінкам зачати дітей

Колишній вчитель математики Клайв Джонс із Дербі (Велика Британія) протягом восьми років здавав сперму і став батьком 116 дітей. Про це пише таблоїд Daily Mail.

"У мене є щось, що нічого не означає для мене, але значить все для них. Приємне бачити щастя, яке ти приносиш людям. До цього звикаєш", – пояснює свою позицію Клайв.

Британець Клайв Джонс став батьком 116 дітей
Фото: Daily Mail

Пенсіонер скаржиться, що віковий ценз для чоловіків-донорів у клініках становить 45 років, тож йому довелося шукати клієнток у соцмережі.

Цікаво, що у 65-річного британця є троє своїх дітей, народжених в офіційному шлюбі. Але, на жаль, чоловікові довелося подати на розлучення через скандали на ґрунті донорства.

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Нині пенсіонер проводить більшу частину свого часу за кермом свого фургона, доставляючи свою сперму до будинку клієнток. За свою послугу британець бере у кожної клієнтки по 30 фунтів стерлінгів (1160 грн). Йому навіть не потрібно себе рекламувати, жінки, які відчайдушно бажають стати матерями, знаходять Клайва самі.

Нагадаємо, раніше американський лікар Квінсі Фортьє за роки роботи в клініці таємно запліднив сотні пацієнток.

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Крім цього, жінка з негарним чоловіком знайшла для зачаття привабливого донора.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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