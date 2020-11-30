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Врач тайно оплодотворил сотни пациенток. Его дети ищут друг друга по всему миру

Сегодня, 10:59

НВО даже снял документальный фильм об этой истории

Американский врач Куинси Фортье за годы работы в клинике тайно оплодотворил сотни пациенток. Об этом заявил его сын, признавшись, что он может иметь братьев и сестер по всему миру. Интервью мужчины из документального фильма НВО цитирует таблоид The Sun.

Куинси Фортье был уважаемым врачом
Фото: HBO

Расследование этого дела началось с того, что Венди Бэбст из Орегона засомневалась в своем родстве с отцом. Она поняла, что совсем не похожа на этого мужчину. Бэбст сделала тест, который показал, что ее биологическим папой является Фортье.

"Я не могу его ненавидеть. Если бы не он, меня бы не было на этом свете", – призналась женщина.

Венди Бэбст начала собственное расследование
Фото: HBO

Позже открылись и другие истории. Так, одна из бывших пациенток Фортье подала на него в суд в 1996 году. Она заявила, что в 1974 и 1976 годах врач оплодотворял ее собственной спермой. Позже был сделан анализ ДНК, который показал, что биологическим отцом ее детей является Куинси.

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Любопытно, что в 1991 году медицинская ассоциация штата Невада признала Фортье врачом года. В 1961 году он открыл женскую клинику в Лас-Вегасе, а также был командиром медицинского резерва военно-воздушных сил.

Напомним, ранее донор генетического материала встретился с 19 биологическими детьми.

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Кроме этого, женщина с некрасивым мужем для зачатия нашла привлекательного донора.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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