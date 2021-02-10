"Это рисовал ребенок?": в Twitter высмеяли Ким Кардашьян, которая похвасталась картиной дочери (фото)

Никто не верит, что эту картину нарисовала 7-летняя Норт

Светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян, которая разводится с мужем, попала в очередной скандал. В Сети обсуждают картину, которую нарисовала ее старшая дочь – 7-летняя Норт Уэст. Никто не верит, что ребенок мог создать такой рисунок.

В Insagram Ким объяснила, что с ней "не стоит шутить", когда речь идет о ее детях. Кардашьян стала защищать малышку и заявила, что Норт долгое время ходила на уроки рисования.

Ким Кардашьян и ее дочь Норт Фото: instagram.com/kimkardashian

"Как и любая мама, которая гордится своим ребенком, я решила поделиться ее рисунком со всеми. Но теперь вижу, как в соцсетях и СМИ взрослые люди обсуждают, действительно ли мой ребенок нарисовал эту картину. Да как вы смеете сначала смотреть на то, как ребенок делает что-то прекрасное, а потом обвинять его в том, что он не талантлив?" – пишет Ким.

Скриншот: instagram.com/kimkardashian

Обсуждение рисунка Норт активно начало набирать обороты в Twitter. Там люди предполагают, что Ким могла обмануть подписчиков, выдав чужой рисунок за работу Норт.

"Погодите, как вы можете доказать, что это нарисовал семилетний ребенок?"

Скриншот: Twitter

"Ким врет, что это нарисовала Норт".

Скриншот: Twitter

"Только я одна думаю, что не она нарисовала это?"

Скриншот: Twitter

Ранее пластический хирург заявил, что у Ким Кардашьян и Меган Маркл идеальные лица.

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