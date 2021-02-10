Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Это рисовал ребенок?": в Twitter высмеяли Ким Кардашьян, которая похвасталась картиной дочери (фото)

Сегодня, 11:51

Никто не верит, что эту картину нарисовала 7-летняя Норт

Светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян, которая разводится с мужем, попала в очередной скандал. В Сети обсуждают картину, которую нарисовала ее старшая дочь – 7-летняя Норт Уэст. Никто не верит, что ребенок мог создать такой рисунок.

В Insagram Ким объяснила, что с ней "не стоит шутить", когда речь идет о ее детях. Кардашьян стала защищать малышку и заявила, что Норт долгое время ходила на уроки рисования.

Ким Кардашьян и ее дочь Норт
Ким Кардашьян и ее дочь Норт
Фото: instagram.com/kimkardashian

"Как и любая мама, которая гордится своим ребенком, я решила поделиться ее рисунком со всеми. Но теперь вижу, как в соцсетях и СМИ взрослые люди обсуждают, действительно ли мой ребенок нарисовал эту картину. Да как вы смеете сначала смотреть на то, как ребенок делает что-то прекрасное, а потом обвинять его в том, что он не талантлив?" – пишет Ким.

Скриншот: instagram.com/kimkardashian

Обсуждение рисунка Норт активно начало набирать обороты в Twitter. Там люди предполагают, что Ким могла обмануть подписчиков, выдав чужой рисунок за работу Норт.

"Погодите, как вы можете доказать, что это нарисовал семилетний ребенок?"

Скриншот: Twitter

"Ким врет, что это нарисовала Норт".

Скриншот: Twitter

"Только я одна думаю, что не она нарисовала это?"

Скриншот: Twitter

Ранее пластический хирург заявил, что у Ким Кардашьян и Меган Маркл идеальные лица.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
41-летняя мать троих детей Кортни Кардашьян нарядилась в мини-бикини: фото Канье Уэст нанял известного адвоката по разводам, чтобы официально расстаться с Ким Ким Кардашьян позирует с глубоким декольте и празднует 200 миллионов подписчиков в Instagram
Ким Кардашьян
Реклама

Новости партнеров

Простой и быстрый салат из пекинской капусты
Простой и быстрый салат из пекинской капусты
К Ющенко никто не повернулся на "Голосе країни-11"
К Ющенко никто не повернулся на "Голосе країни-11"
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Шоколадный торт Минутка без выпечки из печенья (рецепт)
Шоколадный торт Минутка без выпечки из печенья (рецепт)

Популярные статьи

Вчера, 19:07Звездно

Филипп Киркоров перестал носить парики. В Сети обсуждают новый имидж певца

Вчера, 17:32Вкусно

Пельмени, мандарины и сладости: что едят китайцы на Новый год

Вчера, 15:17Психо

Как провести 14 февраля, если вы одиноки

Вчера, 15:05Звездно

Григория Чапкиса срочно госпитализировали. Хореографу тяжело дышать и ходить

Вчера, 10:41Звездно

Соломия Витвицкая разводится с супругом после 8 лет брака

Вчера, 10:07Звездно

Андрей Данилко заявил, что из-за шоу "Маска" намерен обратиться к врачу

Вчера, 05:37Психо

Гороскоп на сегодня 9 февраля: Овнам нужно быть активнее, а Тельцы получат шанс стать богаче

8 февраляВкусно

Как правильно варить булгур на плите

8 февраляЗдорово

Как защитить лицо от мороза: 8 правил

8 февраляЗвездно

"Понюхай мою макушку": Эллерт потроллил Мишину на отдыхе в Доминикане

8 февраляЗвездно

Поклонники раскритиковали новые фото Сумской: "Перестаете быть похожей на себя"

8 февраляЗвездно

Иосифа Пригожина экстренно госпитализировали в Дубае: "Болезнь развивалась по самому плохому сценарию"

8 февраляЗвездно

Тина Кароль ответила Оле Поляковой, которая назвала ее "плакальщицей на похоронах"

8 февраляФаново

Мать потеряла дар речи, когда ее сын привел "друга" из леса (фото)

8 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 8 февраля: Козерогам нельзя лениться, а Водолеям нужно действовать самостоятельно

7 февраляЗвездно

Квартира в 20 лет и показ Victoria’s Secret: что известно о девушке "Холостяка" Макса Михайлюка

Новости партнеров

Самая красивая девочка мира повзрослела: как она выглядит сегодня
Самая красивая девочка мира повзрослела: как она выглядит сегодня
5 самых грустных и мрачных мультфильмов СССР
5 самых грустных и мрачных мультфильмов СССР
Красавицы-украинки ныряли в проруби на Крещение. Фото
Красавицы-украинки ныряли в проруби на Крещение. Фото
Дочь Оли Поляковой в откровенном белье ошарашила сеть
Дочь Оли Поляковой в откровенном белье ошарашила сеть
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
"На Кадырова похож": растолстевший Галустян шокировал поклонников
"На Кадырова похож": растолстевший Галустян шокировал поклонников
Что нужно проверить тем, кто переболел COVID-19: врач дала советы
Что нужно проверить тем, кто переболел COVID-19: врач дала советы
Жена известного певца погибла в ДТП
Жена известного певца погибла в ДТП

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять