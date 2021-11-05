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15 фото домашних животных, которые зарядят хорошим настроением до конца дня

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
5 ноября, 07:03
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Животные способны снять стресс и улучшить эмоциональное самочувствие
Животное способно стать настоящим другом для человека/Фото: comedypetphoto_awards/Коллаж: Сегодня
Животное способно стать настоящим другом для человека/Фото: comedypetphoto_awards/Коллаж: Сегодня

Животных можно смело считать живыми антидепрессантами. Они способны улучшить настроение и снять стресс.

Если у вас нет домашнего любимца, то самое время подумать над тем, чтобы его завести. Предлагаем вашему вниманию фото животных, которые с легкостью смогут вас рассмешить.

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Снимки способны зарядить на позитив до конца дня. Тем более — последнего рабочего дня недели.

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Владимир Козырь
Владимир Козырь Редактор раздела Украина

В журналистике с 2017 года. Работал в интернет-изданиях и на телевидении. Родился в городе Ровно. Окончил Волынский национальный университет имени Леси Украинки по специальности «издательское дело и редактирование». Сейчас изучаю рекламу и связи с общественностью в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского. Интересы: фото и кино.

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