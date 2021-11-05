15 фото домашніх тварин, які зарядять гарним настроєм до кінця дня

Тварин можна сміливо вважати живими антидепресантами. Вони здатні покращити настрій та зняти стрес.
Якщо у вас немає домашнього улюбленця, то саме час подумати над тим, щоб його завести. Пропонуємо до вашої уваги фото тварин, які з легкістю зможуть вас розсмішити.
Знімки здатні зарядити на позитив до кінця дня. Тим більше — останнього робочого дня тижня.
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