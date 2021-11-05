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15 фото домашніх тварин, які зарядять гарним настроєм до кінця дня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
5 листопада, 07:03
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Тварини здатні зняти стрес та покращити емоційне самопочуття
Тварина здатна стати справжнім другом для людини/Фото: comedypetphoto_awards/Колаж: Сьогодні
Тварина здатна стати справжнім другом для людини/Фото: comedypetphoto_awards/Колаж: Сьогодні

Тварин можна сміливо вважати живими антидепресантами. Вони здатні покращити настрій та зняти стрес.

Якщо у вас немає домашнього улюбленця, то саме час подумати над тим, щоб його завести. Пропонуємо до вашої уваги фото тварин, які з легкістю зможуть вас розсмішити.

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Знімки здатні зарядити на позитив до кінця дня. Тим більше — останнього робочого дня тижня.

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Володимир Козир
Володимир Козир Редактор розділу Україна

У журналістиці з 2017 року. Працював в інтернет-виданнях та на телебаченні. Народився у місті Рівному. Закінчив Волинський національний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «видавнича справа та редагування». Нині вивчаю рекламу і зв’язки з громадськістю у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського. Інтереси: фото та кіно.

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