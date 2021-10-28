5 Instagram-профилей четырехлапых, где пользователи "зависают" надолго

"Сегодня" расскажут о страницах животных в Instagram с тысячной и миллионной аудиторией. Там публикуют "мимими" контент, который улучшает настроение всем. "Вирусные" фото и видео не только собак, кошек, но и пони собирают большую аудиторию поклонников

5 профилей четырехлапых в Instagram, где "зависают" пользователи социальной сети надолго

1 – Песик Jiff Pom с аудиторией 10 млн читателей

Миниатюрный померанский шпиц радует свою аудиторию поклонников контентом, который привыкли называть "мимими". Его страница напоминает фэшн-профиль, ведь на каждом фото у него новый лук. Бесспорно, у некоторых подписчиков выбор одежды в разы меньше. Jiff Pom не только блогер, но и звезда, он принимал участие в клипе певицы Кэти Перри "Dark Horse".

/ Фото: скриншот

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Словом, он знает, как набрать более 120 тыс. просмотров на видео, где он просто моргает в течение 4 секунд под музыку.

2 – Пони Teddy с аудиторией 160 тыс. читателей

Страница Teddy заинтересовывает с первых секунд. Он живет разнообразной жизнью: тусуется в барах, посещает светские мероприятия и возит ребятишек. Фэнш-луки блогера сложно не заметить. На странице вы увидите его с ожерельем и в очках.

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Еще ему удалось попасть на территорию Букингемского дворца в Лондоне, о котором мы рассказывали ранее. А нам – нет!

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3 – Обезьяны Diddy Kong и Yeti Kong с аудиторией 838 тыс. читателей

Самые известные обезьяны в Instagram – это Diddy Kong и Yeti Kong, родившиеся во Флориде. Почему профиль животных – must see? Ибо где вы еще увидите туалетную бумагу, трапезу с панкейками и пенную вечеринку для обезьян. Словом, экзотика!

/ Фото: скриншот

Их профиль напоминает счастливое реалити вне зоопарка, которому завидуют животные, оказавшиеся внутри клетки.

4 – Котик Suki с аудиторией 1,9 млн читателей

Голубоглазый блогер Suki путешествует больше, чем среднестатистический киевлянин. Его владелица берет с собой в трипы. Опубликованные фото кота можно использовать для референсов, чтобы готовиться к фотосессиям. Вы только взгляните на его контент!

/ Фото: скриншот

5 – Кот Smudge с аудиторией 1,5 млн читателей

Четвероногого блогера вы не раз видели в социальных сетях, а еще присылали друзьям. Ведь Smudge стал популярным после мема с кричащей женщиной в 2019 году. Сегодня есть тысячи интерпретаций этой "вирусной" шутки.

На странице в Instagram фаны следят за рутинной жизнью кота и ждут нового фото, которое снова станет открытием.

/ Фото: скриншот

Недавно мы рассказывали о 5 советах, которые помогут жить в режиме No Stress.