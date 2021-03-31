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Сало – какое выбрать и с чем нужно есть, чтобы было полезно

Сегодня, 13:12

Сало можно всем, только 20 грамм в день и с овощами

Сколько существует наука, столько существует и всевозможных исследований по поводу пользы и вреда сала. Однажды нам сказали, что сало – это вредный холестерин и есть его нельзя. Многие любители этого продукта решили все-таки не отказываться от него, снижая или нейтрализуя уровень плохого холестерина с помощью питания. Потом начали говорить, что сало полезно, только в разумных количествах. Итак, все за и против сала, как его выбрать и с чем его лучше есть рассказала диетолог Алена Черникова.

Фото: Алена Черникова, диетолог

Так есть или не есть сало?

"Сало – это очень спорный продукт. Обычно его считают недиетическим и не для здорового питания. Говорят, и в жир откладывается, и холестерин повышает. Но есть одного огромное ЗА в употреблении этого замечательного вкусненького жира, а именно то, что наш мозг более чем на 70% состоит из жира", – говорит Алена Черникова.

Зачем нам нужны жиры?

Жиры играют ключевую роль в регуляции иммунной системы. Жиры требуются для всасывания и транспортировки витаминов А, D, E и К. Эти витамины не растворяются в воде и могут всасываться в кишечнике только в сочетании с жиром.

Поэтому мы не в коем случае не исключаем жиры из рациона, они сохраняют и поддерживают работу мозга. Хорошие жиры способствуют процветанию организма – и холестерин один из них.

А что будет, если есть мало жиров?

Дефицит жиров в рационе может привести к нарушению структуры клеток и даже к онкологии. Недостаточное потребление жиров и особенно низкий уровень холестерина не только провоцирует развитие деменции, но и связаны с другими неврологическими нарушениями.

Чем полезно сало?

Сало содержит и способствует:

  • редкий витамин F
  • незаменимые насыщенные жирные кислоты.
  • содержит арахидоновую кислоту, которая участвует в построении половых гормонов
  • повышению иммунитета

Как выбрать хорошее сало?

  • сало должно быть молодого животного
  • толщина сала оптимально – это 3-4 см
  • берите сало без мяса, только чистый продукт
  • сало должно быть со шкуркой

В каком виде есть сало?

Лучше всего соленое. Засолить желательно самостоятельно. Если есть с чесноком, польза увеличивается в два раза.

Жареное откладывается в жир, копченое – это канцероген.

Сколько можно сала в день и с чем его лучше есть?

Дневная норма 2 кусочка. Это 20-30 г. Сало можно всем, только в небольших количествах. Лучше всего его есть с овощами. Благодаря жиру витамины их них лучше усваиваются.

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