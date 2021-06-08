Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

10 мясных салатов, после которых вы не останетесь голодными

Сегодня, 15:11

В качестве заправки здесь не обязателен майонез, вполне подойдут сметана или йогурт

Теплый мясной салат
Теплый мясной салат
Фото: freepik.com

Одними овощными салатами сыт не будешь, даже если они самые полезные и из сезонных овощей. Иногда хочется салата с мясом. Это может быть курица, говядина или свинина, или просто ветчина. Плюс мясных салатов в том, что там есть овощи, а в качестве заправки можно брать йогурт или сметану. В том случае, когда не хочется майонеза. 10 рецептов сытных мясных салатов собраны ниже.

Салат "Кобб"

Салат "Кобб"
Салат "Кобб"
Фото: Pinterest

Ингредиенты

  • Салат айсберг – 100 г
  • Помидоры черри – 3 шт.
  • Огурец – 1 шт.
  • Вареные яйца – 2 шт.
  • Бекон – несколько полосок, зажаренных до хруста
  • Авокадо – 1 шт.
  • Дорблю – 50 г
  • Запеченная куриная грудка – 150 г

Для соуса

  • Бальзамический уксус, дижонская горчица, оливковое масло – по 1 ст. л.
  • Сок половины лимона
  • Сок половины апельсина

Способ приготовления

  1. Выложить на тарелку салат, сверху – измельченный дорблю, разложить все нарезанные по вкусу ингредиенты.
  2. Смешать все ингредиенты для соуса, полить салат.

Салат "Грибная поляна"

Салат "Грибная поляна"
Салат "Грибная поляна"
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 банка консервированных шампиньонов
  • 2 шт. вареного картофеля
  • 100 г сыра
  • 100 г ветчины
  • 3 яйца
  • 4 ст. л. майонеза
  • 1 пучок зелени
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Яйца и картофель отдельно отварить, остудить и очистить.
  2. Застелить салатницу пищевой пленкой и выложить маринованные шампиньоны шляпками вниз.
  3. Зелень промыть и обсушить.
  4. Мелко нашинковать и выложить слоем поверх грибов.
  5. Натереть на терке и выложить слой картофеля. Посолить по вкусу и смазать майонезом.
  6. Затем выложить слой нарезанной соломкой ветчины. Добавить тертые вареные яйца и смазать майонезом.
  7. Выложить слой тертого сыра.
  8. Смазать майонезом и оставить на полчаса в холодильнике.
  9. Аккуратно перевернуть на блюдо и убрать пленку, украсить салат "Грибная поляна" зеленью.

Салат из пекинской капусты с курицей и гренками

Салат с пекинской капустой и сухариками
Салат с пекинской капустой и сухариками
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Яйцо куриное – 3 шт.
  • Пекинская капуста – 1 шт.
  • Твердый сыр – 100 г
  • Сладкий перец – 1 шт.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Белый хлеб – по вкусу
  • Куриное филе – 200 г
  • Укроп – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – на кончике ножа
  • Майонез – по вкусу

Способ приготовления

  1. Для начала приготовить сухарики. Ломтики белого хлеба нарезать небольшими кубиками и высушить в духовке. Остудить.
  2. Куриное филе и яйца отварить. Нарезать кубиками. Помидоры, перец и сыр тоже нарезать кубиками. Капусту порвать руками.
  3. Все ингредиенты, кроме сухариков, смешать, слегка посолить, поперчить и заправить майонезом.
  4. Перед подачей на стол добавить сухарики, еще раз перемешать и посыпать рубленой зеленью. Подавать сразу, чтобы сухари не размокли.

Читайте также:
7 рецептов сочной курицы на сковороде

Зеленый салат с курицей и заправкой из йогурта

Зеленый салат с курицей
Зеленый салат с курицей
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Для заправки

  • 2 ст. л. натурального йогурта
  • 1 зубчик чеснока
  • Несколько веточек свежей петрушки
  • 1 ст. л. свежевыжатого лимонного сока

Для курицы

  • 4 филе куриных бедер
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • Соль и перец

Для салата

  • 2 стебля зеленого лука
  • Горсть листьев мяты
  • Несколько веточек укропа
  • Пучок салатных листьев
  • 1 ст. л. свежевыжатого сока лимона
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. тертого пармезана

Способ приготовления

  1. Пожарить мясо, посолить, поперчить.
  2. Все ингредиенты для салата порезать по вкусу, добавить сок лимона и оливковое масло. Посыпать пармезаном и выложить на тарелку.
  3. Смешать все ингредиенты для заправки.
  4. На зелень выложить курицу и полить заправкой.

Салат с ростбифом и овощами

Салат с ростбифом и овощами
Салат с ростбифом и овощами
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Помидоры – 1 шт.
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Салат листовой – 1 пучок
  • Лук красный – 1 шт.
  • Баклажан – 1 шт.
  • Перец болгарский красный – 1 шт.
  • Тимьян свежий – 3 веточки
  • Петрушка – 1 пучок
  • Морская соль – 1 щепотка
  • Перец горошком – 1/2 ч. л.
  • Говядина – 150 г

Способ приготовления

  1. Говяжий стейк (толщина 1-1,5 см) слегка отбейте. Сбрызните оливковым маслом, посыпьте свежим тимьяном, натрите смесью перца и соли и оставьте на 15-20 минут.
  2. Болгарский перец нарежьте крупной соломкой, баклажан – колечками, половину красного лука – перьями, помидоры – четвертинками.
  3. Обжарьте стейк на сковороде-гриль по 3 минуты с каждой стороны.
  4. Выложите нарезанные перец, баклажан и красный лук в смазанную оливковым маслом форму и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 12-15 минут.
  5. Мелко нашинкуйте петрушку, вторую половину красного лука нарежьте перьями, смешайте в миске с помидорами.
  6. Говядину нарежьте тонкими ломтиками.
  7. Выложите в миску к свежим овощам мясо, затем – печеные овощи.
  8. Приправьте солью и перцем, перемешайте.
  9. На тарелку выложите промытые и обсушенные листья салата, а сверху – порцию овощей с мясом.

Салат с мясом и кунжутом

Салат с мясом и кунжутом
Салат с мясом и кунжутом
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Запеченная телятина или курица – 300 г
  • Капуста пекинская – 500 г
  • Огурец – 1 шт.
  • Черешки сельдерея – 5 шт.
  • Перья зеленого лука – 5 шт.
  • Перец острый красный – 1 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  • Кинза – по вкусу
  • Семена кунжута – 30 г
  • Масло кунжутное – 1 ст. л.
  • Соевый соус – 1 ст. л.
  • Бальзамик – 1 ст. л.
  • Мед – 25 г

Способ приготовления

  1. Острой мелкой теркой снимите с лимона цедру, выжмите сок.
  2. Листья кинзы отделите от веточек, веточки мелко нарежьте.
  3. Половину острого перца освободите от семян и перегородок и мелко нарежьте.
  4. Приготовьте заправку. Соедините бальзамик, лимонный сок, мед, добавьте острый перец и стебли кинзы. Перелейте смесь в блендер и измельчите. Добавьте в заправку цедру, кунжутное масло, соевый соус и перемешайте.
  5. Мясо нарежьте тонкой соломкой. Смешайте с небольшим количеством заправки, оставьте мариноваться на 30-35 минут.
  6. Огурец и сельдерей нарежьте соломкой.
  7. Пекинскую капусту нашинкуйте, вторую половину острого перца нарежьте тонкими колечками. Переложите ингредиенты в миску, заправьте частью заправки.
  8. Переложите салат на блюдо, сверху разложите мясо, посыпьте листьями кинзы и семенами кунжута.

Салат с мясом и овощами

Мясной салат с овощами
Мясной салат с овощами
Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • Пучок салатной зелени
  • Говядина отварная нежирная – 200 г
  • Помидоры – 1-2 шт.
  • Огурцы свежие – 2 г
  • Лук салатный – 100 г
  • Оливковое масло – для заправки
  • Зелень (петрушка, укроп) – по вкусу
  • Соль, молотый перец – по вкусу
  • Сок лимона – по вкусу

Способ приготовления

  1. Салатные листья промыть и обсушить, порвать руками в миску.
  2. Отварное мясо нарезать соломкой или тонкими пластинками.
  3. Помидоры помыть и нарезать кубиками. Если используете томаты черри, разрежьте их пополам.
  4. Огурцы очистить от кожуры и нарезать кружочками или соломкой.
  5. Лук мелко нарубить или нарезать полукольцами.
  6. Все ингредиенты смешать, посолить, поперчить и заправить оливковым маслом. Перед подачей на стол сбрызнуть салат соком лимона и украсить зеленью.

Салат с курицей, авокадо и апельсинами

Салат с курицей, авокадо и апельсинами
Салат с курицей, авокадо и апельсинами
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Руккола или микс салатов – 50 г
  • Кусочки куриной грудки – 2-3 шт.
  • Апельсин – 1 шт.
  • Авокадо – 1 шт.

Для заправки

  • Оливковое масло
  • Апельсиновый сок
  • Горчица – 1 ст. л.
  • Соль

Способ приготовления

  1. Куриную грудку обжарить до готовности.
  2. Авокадо почистить, удалить косточку и нарезать дольками.
  3. Апельсин очистить от всех прожилок, оставить только мякоть дольками.
  4. Сделать заправку: смешать венчиком горчицу, апельсиновый сок, оливковое масло и соль.
  5. Выложить промытые листья салата на блюдо. Сверху положить авокадо, апельсин и куриную грудку. Полить заправкой.

Салат из свеклы с курицей и орехами

Салат из свеклы с курицей и орехами
Салат из свеклы с курицей и орехами

Ингредиенты

  • 2 средние свеклы
  • 1 куриное филе
  • 50 г грецких орехов
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 150 мл майонеза
  • соль – по вкусу

Способ приготовления

  1. Свеклу отварить, приготовить на пару или запечь в духовке. Остудить, очистить от кожуры. Натереть на крупной терке или нарезать свеклу мелкими кубиками.
  2. Куриное филе отварить в воде со специями, остудить и мелко нарезать.
  3. Грецкие орехи по желанию поджарить на сухой сковороде. Затем мелко порубить ножом или сложить в пакет и измельчить с помощью скалки.
  4. Смешать курицу, свеклу и орехи в салатнице.
  5. Добавить пропущенные через пресс зубчики чеснока, заправить салат майонезом. По желанию посолить.
  6. Перемешать, накрыть пленкой и поставить в холодильник, чтобы салат остыл. Перед подачей салат можно украсить зеленью или дополнительной порцией орехов.

Салат "Обжора"

Салат "Обжора" Фото: instagram.com/gotovim_s_makhno/
Салат "Обжора" Фото: instagram.com/gotovim_s_makhno/

Ингредиенты

  • Филе индейки (курицы) – 200 г
  • Сыр, кукуруза – по 70 г
  • Морковь по-корейски – 100 г
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Корнишоны – 7-8 шт.
  • Сметана (майонез) – 2-3 ст. л.
  • Зелень, соль перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Филе отварить. Нарезать мясо и корнишоны. Сыр натереть на крупной терке.
  2. Чеснок, зелень измельчить.
  3. Все ингредиенты сложить в салатник. Добавить сметану или домашний майонез.
  4. Посолить, поперчить и перемешать.

Здесь узнаете, как замариновать огурцы экспресс-методом и приготовить из них салат.

Здесь найдете 7 рецептов салатов с молодой капустой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
3 легких и быстрых салата для полезного завтрака 10 рецептов самых легких овощных салатов, которые вы будете готовить всегда 5 постных салатов, которые понравятся самым требовательным Как добавить в салат яркие краски? Сделайте яйца розовыми 3 жирных, но вкусных салата из советского прошлого - нельзя устоять
рецепты курица говядина свинина салат ветчина
Реклама

Новости партнеров

Врач назвала опасные для здоровья человека свойства рукколы
Врач назвала опасные для здоровья человека свойства рукколы
Румяные жареные пирожки: как приготовить на кефире
Румяные жареные пирожки: как приготовить на кефире
Кто больше всех рискует умереть от коронавируса: ответ ученых
Кто больше всех рискует умереть от коронавируса: ответ ученых
Жена DZIDZIO раскрыла правду об отношениях с певцом
Жена DZIDZIO раскрыла правду об отношениях с певцом

Популярные статьи

Сегодня, 10:53Вкусно

Залежались яблоки и лаваш? Самое время для быстрого штруделя

Вчера, 17:47Вкусно

5 рецептов вкусного ужина за 30 минут

Вчера, 10:44Вкусно

Как приготовить кабачковую икру – 3 простых рецепта

6 июняЗвездно

У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь

6 июняЗвездно

Поплавский уходит с поста ректора и завершает карьеру певца: Всегда должен быть предел

6 июняЗвездно

Ирина Федишин выходит замуж второй раз, и мы знаем за кого

6 июняЗвездно

Сетка, разрезы и винил: два наряда Дорофеевой с ее сольного концерта, которые хочется повторить

6 июняПсихо

Гороскоп на неделю 6-12 июня: все знаки зодиака

6 июняЗвездно

Нас практически поженили: солистка Go_A ответила на слухи о романе с победителем Евровидения

6 июняЗвездно

Экс-супруг Ани Лорак пришел на ее концерт после слухов о воссоединении

6 июняEvents

Поздравления с Днем журналиста-2021: стихи, картинки и открытки

6 июняEvents

Поздравления с Днем журналиста своими словами в прозе

5 июняЗвездно

Надя Дорофеева в лосинах и кроп-топе оголила пресс в преддверии первого сольного концерта: фото

5 июняЗвездно

Позитив не был в восторге от того, что экс-супруга рассказала об их разводе в реалити Каменских

5 июняЗвездно

Кабацкая певица и тупая баба: продюсер Ласкового мая накинулся с обвинениями на Вайкуле

5 июняЗвездно

Продюсер Лободы Крапивина разгромила российский шоу-бизнес: Напоминает цирк уродов

Новости партнеров

Украинская волейболистка с потрясающе красивой внешностью
Украинская волейболистка с потрясающе красивой внешностью
Встретите - берегите! 3 самые желанные женщины по знаку Зодиака
Встретите - берегите! 3 самые желанные женщины по знаку Зодиака
"Это хуже СПИДа": Стас Пьеха две недели жил в туалете
"Это хуже СПИДа": Стас Пьеха две недели жил в туалете
Как приготовить сытный вкусный суп для всей семьи
Как приготовить сытный вкусный суп для всей семьи
Присмотритесь: это симптомы рака кишечника
Присмотритесь: это симптомы рака кишечника
Жена Бабкина сверкнула стройной фигурой в купальнике на отдыхе
Жена Бабкина сверкнула стройной фигурой в купальнике на отдыхе
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
В запасниках лондонского музея обнаружили редкий экспонат
В запасниках лондонского музея обнаружили редкий экспонат

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять