10 мясных салатов, после которых вы не останетесь голодными
В качестве заправки здесь не обязателен майонез, вполне подойдут сметана или йогурт
Одними овощными салатами сыт не будешь, даже если они самые полезные и из сезонных овощей. Иногда хочется салата с мясом. Это может быть курица, говядина или свинина, или просто ветчина. Плюс мясных салатов в том, что там есть овощи, а в качестве заправки можно брать йогурт или сметану. В том случае, когда не хочется майонеза. 10 рецептов сытных мясных салатов собраны ниже.
Салат "Кобб"
Ингредиенты
- Салат айсберг – 100 г
- Помидоры черри – 3 шт.
- Огурец – 1 шт.
- Вареные яйца – 2 шт.
- Бекон – несколько полосок, зажаренных до хруста
- Авокадо – 1 шт.
- Дорблю – 50 г
- Запеченная куриная грудка – 150 г
Для соуса
- Бальзамический уксус, дижонская горчица, оливковое масло – по 1 ст. л.
- Сок половины лимона
- Сок половины апельсина
Способ приготовления
- Выложить на тарелку салат, сверху – измельченный дорблю, разложить все нарезанные по вкусу ингредиенты.
- Смешать все ингредиенты для соуса, полить салат.
Салат "Грибная поляна"
Ингредиенты
- 1 банка консервированных шампиньонов
- 2 шт. вареного картофеля
- 100 г сыра
- 100 г ветчины
- 3 яйца
- 4 ст. л. майонеза
- 1 пучок зелени
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Яйца и картофель отдельно отварить, остудить и очистить.
- Застелить салатницу пищевой пленкой и выложить маринованные шампиньоны шляпками вниз.
- Зелень промыть и обсушить.
- Мелко нашинковать и выложить слоем поверх грибов.
- Натереть на терке и выложить слой картофеля. Посолить по вкусу и смазать майонезом.
- Затем выложить слой нарезанной соломкой ветчины. Добавить тертые вареные яйца и смазать майонезом.
- Выложить слой тертого сыра.
- Смазать майонезом и оставить на полчаса в холодильнике.
- Аккуратно перевернуть на блюдо и убрать пленку, украсить салат "Грибная поляна" зеленью.
Салат из пекинской капусты с курицей и гренками
Ингредиенты
- Яйцо куриное – 3 шт.
- Пекинская капуста – 1 шт.
- Твердый сыр – 100 г
- Сладкий перец – 1 шт.
- Помидоры – 2 шт.
- Белый хлеб – по вкусу
- Куриное филе – 200 г
- Укроп – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – на кончике ножа
- Майонез – по вкусу
Способ приготовления
- Для начала приготовить сухарики. Ломтики белого хлеба нарезать небольшими кубиками и высушить в духовке. Остудить.
- Куриное филе и яйца отварить. Нарезать кубиками. Помидоры, перец и сыр тоже нарезать кубиками. Капусту порвать руками.
- Все ингредиенты, кроме сухариков, смешать, слегка посолить, поперчить и заправить майонезом.
- Перед подачей на стол добавить сухарики, еще раз перемешать и посыпать рубленой зеленью. Подавать сразу, чтобы сухари не размокли.
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Зеленый салат с курицей и заправкой из йогурта
Ингредиенты
Для заправки
- 2 ст. л. натурального йогурта
- 1 зубчик чеснока
- Несколько веточек свежей петрушки
- 1 ст. л. свежевыжатого лимонного сока
Для курицы
- 4 филе куриных бедер
- 1 ст. л. оливкового масла
- Соль и перец
Для салата
- 2 стебля зеленого лука
- Горсть листьев мяты
- Несколько веточек укропа
- Пучок салатных листьев
- 1 ст. л. свежевыжатого сока лимона
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. тертого пармезана
Способ приготовления
- Пожарить мясо, посолить, поперчить.
- Все ингредиенты для салата порезать по вкусу, добавить сок лимона и оливковое масло. Посыпать пармезаном и выложить на тарелку.
- Смешать все ингредиенты для заправки.
- На зелень выложить курицу и полить заправкой.
Салат с ростбифом и овощами
Ингредиенты
- Помидоры – 1 шт.
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Салат листовой – 1 пучок
- Лук красный – 1 шт.
- Баклажан – 1 шт.
- Перец болгарский красный – 1 шт.
- Тимьян свежий – 3 веточки
- Петрушка – 1 пучок
- Морская соль – 1 щепотка
- Перец горошком – 1/2 ч. л.
- Говядина – 150 г
Способ приготовления
- Говяжий стейк (толщина 1-1,5 см) слегка отбейте. Сбрызните оливковым маслом, посыпьте свежим тимьяном, натрите смесью перца и соли и оставьте на 15-20 минут.
- Болгарский перец нарежьте крупной соломкой, баклажан – колечками, половину красного лука – перьями, помидоры – четвертинками.
- Обжарьте стейк на сковороде-гриль по 3 минуты с каждой стороны.
- Выложите нарезанные перец, баклажан и красный лук в смазанную оливковым маслом форму и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 12-15 минут.
- Мелко нашинкуйте петрушку, вторую половину красного лука нарежьте перьями, смешайте в миске с помидорами.
- Говядину нарежьте тонкими ломтиками.
- Выложите в миску к свежим овощам мясо, затем – печеные овощи.
- Приправьте солью и перцем, перемешайте.
- На тарелку выложите промытые и обсушенные листья салата, а сверху – порцию овощей с мясом.
Салат с мясом и кунжутом
Ингредиенты
- Запеченная телятина или курица – 300 г
- Капуста пекинская – 500 г
- Огурец – 1 шт.
- Черешки сельдерея – 5 шт.
- Перья зеленого лука – 5 шт.
- Перец острый красный – 1 шт.
- Лимон – 1 шт.
- Кинза – по вкусу
- Семена кунжута – 30 г
- Масло кунжутное – 1 ст. л.
- Соевый соус – 1 ст. л.
- Бальзамик – 1 ст. л.
- Мед – 25 г
Способ приготовления
- Острой мелкой теркой снимите с лимона цедру, выжмите сок.
- Листья кинзы отделите от веточек, веточки мелко нарежьте.
- Половину острого перца освободите от семян и перегородок и мелко нарежьте.
- Приготовьте заправку. Соедините бальзамик, лимонный сок, мед, добавьте острый перец и стебли кинзы. Перелейте смесь в блендер и измельчите. Добавьте в заправку цедру, кунжутное масло, соевый соус и перемешайте.
- Мясо нарежьте тонкой соломкой. Смешайте с небольшим количеством заправки, оставьте мариноваться на 30-35 минут.
- Огурец и сельдерей нарежьте соломкой.
- Пекинскую капусту нашинкуйте, вторую половину острого перца нарежьте тонкими колечками. Переложите ингредиенты в миску, заправьте частью заправки.
- Переложите салат на блюдо, сверху разложите мясо, посыпьте листьями кинзы и семенами кунжута.
Салат с мясом и овощами
Ингредиенты
- Пучок салатной зелени
- Говядина отварная нежирная – 200 г
- Помидоры – 1-2 шт.
- Огурцы свежие – 2 г
- Лук салатный – 100 г
- Оливковое масло – для заправки
- Зелень (петрушка, укроп) – по вкусу
- Соль, молотый перец – по вкусу
- Сок лимона – по вкусу
Способ приготовления
- Салатные листья промыть и обсушить, порвать руками в миску.
- Отварное мясо нарезать соломкой или тонкими пластинками.
- Помидоры помыть и нарезать кубиками. Если используете томаты черри, разрежьте их пополам.
- Огурцы очистить от кожуры и нарезать кружочками или соломкой.
- Лук мелко нарубить или нарезать полукольцами.
- Все ингредиенты смешать, посолить, поперчить и заправить оливковым маслом. Перед подачей на стол сбрызнуть салат соком лимона и украсить зеленью.
Салат с курицей, авокадо и апельсинами
Ингредиенты
- Руккола или микс салатов – 50 г
- Кусочки куриной грудки – 2-3 шт.
- Апельсин – 1 шт.
- Авокадо – 1 шт.
Для заправки
- Оливковое масло
- Апельсиновый сок
- Горчица – 1 ст. л.
- Соль
Способ приготовления
- Куриную грудку обжарить до готовности.
- Авокадо почистить, удалить косточку и нарезать дольками.
- Апельсин очистить от всех прожилок, оставить только мякоть дольками.
- Сделать заправку: смешать венчиком горчицу, апельсиновый сок, оливковое масло и соль.
- Выложить промытые листья салата на блюдо. Сверху положить авокадо, апельсин и куриную грудку. Полить заправкой.
Салат из свеклы с курицей и орехами
Ингредиенты
- 2 средние свеклы
- 1 куриное филе
- 50 г грецких орехов
- 2-3 зубчика чеснока
- 150 мл майонеза
- соль – по вкусу
Способ приготовления
- Свеклу отварить, приготовить на пару или запечь в духовке. Остудить, очистить от кожуры. Натереть на крупной терке или нарезать свеклу мелкими кубиками.
- Куриное филе отварить в воде со специями, остудить и мелко нарезать.
- Грецкие орехи по желанию поджарить на сухой сковороде. Затем мелко порубить ножом или сложить в пакет и измельчить с помощью скалки.
- Смешать курицу, свеклу и орехи в салатнице.
- Добавить пропущенные через пресс зубчики чеснока, заправить салат майонезом. По желанию посолить.
- Перемешать, накрыть пленкой и поставить в холодильник, чтобы салат остыл. Перед подачей салат можно украсить зеленью или дополнительной порцией орехов.
Салат "Обжора"
Ингредиенты
- Филе индейки (курицы) – 200 г
- Сыр, кукуруза – по 70 г
- Морковь по-корейски – 100 г
- Чеснок – 1 зуб.
- Корнишоны – 7-8 шт.
- Сметана (майонез) – 2-3 ст. л.
- Зелень, соль перец – по вкусу
Способ приготовления
- Филе отварить. Нарезать мясо и корнишоны. Сыр натереть на крупной терке.
- Чеснок, зелень измельчить.
- Все ингредиенты сложить в салатник. Добавить сметану или домашний майонез.
- Посолить, поперчить и перемешать.
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