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Как приготовить воздушный шоколадный бисквит? 6 лайфхаков

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
9 июля, 14:19
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Чтобы бисквит получился пышным, нужно как следует взбить белки и желтки, а муку обязательно просеять. Белки от желтков нужно отделять очень аккуратно, чтобы ни капли желтка не попало в белки, иначе они не взобьются
Шоколадный бисквит
Шоколадный бисквит / Фото: freepik.com

В преддверии Дня шоколада – 11 июля – познакомьтесь с простым рецептом бисквита с какао. Его можно есть просто так или сделать основой для торта, который можно украсить сливочным кремом или ягодным муссом. И чтобы ваш бисквит наверняка получился, нужно знать о самых распространенных ошибках при его выпекании. Советы, как сделать самый пышный шоколадный бисквит – тоже найдете ниже. В нашем календаре летних лайфхаков ищите самые лучшие идеи для его проведения.

Советы по приготовлению бисквита

  1. Чтобы он получился пышным, нужно как следует взбить белки и желтки, а муку обязательно просеять.
  2. Белки от желтков следует отделять очень аккуратно, чтобы ни капли желтка не попало в белки, иначе белки не взобьются.
  3. Также миска, в которой будут взбиваться белки, должна быть чистой, без следов жира. Лучше протереть ее бумажным полотенцем, смоченном в уксусе или соке лимона.
  4. В первые 15-20 минут выпечки нельзя открывать дверцу духовки, иначе бисквит опадет.
  5. Часть муки можно заменить крахмалом или молотыми орехами, а также в само тесто можно добавлять, к примеру, подсушенную бисквитную крошку или дробленые (не молотые) орехи.
  6. Для того, чтобы бисквит можно было использовать как основу для торта, он должен выстояться, то есть простоять хотя бы ночь. Тогда он не размокнет при последующей пропитке, а станет просто сочным.

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Шоколадный бисквит: рецепт

Ингредиенты

  • Яйца – 4 шт.
  • Мука – 120 г
  • Темный какао-порошок без сахара – 20 г
  • Сахар – 120 г

Способ приготовления

  1. Отделить яичные белки от желтков.
  2. Взбить желтки вместе с 100 г сахара до пышной светлой массы.
  3. В отдельной посуде взбить белки в плотную пену, добавить оставшийся сахар. Взбивать еще две-три минуты.
  4. Добавить желтки, аккуратно перемешивая лопаткой массу снизу вверх. Всыпать просеянную с какао-порошком муку, осторожно перемешать.
  5. Отправить тесто в смазанную маслом форму диаметром 23 см. В центре нужно сделать небольшое углубление. Когда тесто поднимется, поверхность бисквита будет ровной.
  6. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке около 25 минут.
  7. Проверить готовность деревянной палочкой: если она сухая, значит, бисквит готов.
  8. Если планируете прослаивать бисквит кремом, то его нужно предварительно остудить и разрезать поперек с помощью ножа или прочной нитки.

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    Ирина Маслова
    Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

    В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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