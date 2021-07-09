Как приготовить воздушный шоколадный бисквит? 6 лайфхаков

В преддверии Дня шоколада – 11 июля – познакомьтесь с простым рецептом бисквита с какао. Его можно есть просто так или сделать основой для торта, который можно украсить сливочным кремом или ягодным муссом. И чтобы ваш бисквит наверняка получился, нужно знать о самых распространенных ошибках при его выпекании. Советы, как сделать самый пышный шоколадный бисквит – тоже найдете ниже. В нашем календаре летних лайфхаков ищите самые лучшие идеи для его проведения.
Советы по приготовлению бисквита
- Чтобы он получился пышным, нужно как следует взбить белки и желтки, а муку обязательно просеять.
- Белки от желтков следует отделять очень аккуратно, чтобы ни капли желтка не попало в белки, иначе белки не взобьются.
- Также миска, в которой будут взбиваться белки, должна быть чистой, без следов жира. Лучше протереть ее бумажным полотенцем, смоченном в уксусе или соке лимона.
- В первые 15-20 минут выпечки нельзя открывать дверцу духовки, иначе бисквит опадет.
- Часть муки можно заменить крахмалом или молотыми орехами, а также в само тесто можно добавлять, к примеру, подсушенную бисквитную крошку или дробленые (не молотые) орехи.
- Для того, чтобы бисквит можно было использовать как основу для торта, он должен выстояться, то есть простоять хотя бы ночь. Тогда он не размокнет при последующей пропитке, а станет просто сочным.
Шоколадный бисквит: рецепт
Ингредиенты
- Яйца – 4 шт.
- Мука – 120 г
- Темный какао-порошок без сахара – 20 г
- Сахар – 120 г
Способ приготовления
- Отделить яичные белки от желтков.
- Взбить желтки вместе с 100 г сахара до пышной светлой массы.
- В отдельной посуде взбить белки в плотную пену, добавить оставшийся сахар. Взбивать еще две-три минуты.
- Добавить желтки, аккуратно перемешивая лопаткой массу снизу вверх. Всыпать просеянную с какао-порошком муку, осторожно перемешать.
- Отправить тесто в смазанную маслом форму диаметром 23 см. В центре нужно сделать небольшое углубление. Когда тесто поднимется, поверхность бисквита будет ровной.
- Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке около 25 минут.
- Проверить готовность деревянной палочкой: если она сухая, значит, бисквит готов.
- Если планируете прослаивать бисквит кремом, то его нужно предварительно остудить и разрезать поперек с помощью ножа или прочной нитки.
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