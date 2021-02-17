Как запечь сочное мясо – сделайте это в рукаве

Рецепт запеченной свинины с сыром и специями

Чтобы приготовить, а именно, запечь мясо в духовке, не понадобятся огромные усилия. Разве что придется подождать час, а то и больше, пока мясо приготовится. Чтобы ваше блюдо было вкусным и сочным, сначала нужно купить свежее хорошее мясо. Это не сложно, если знать правила его выбора. Воспользуйтесь рецептом запеченной свинины с сыром и специями в рукаве – и возможно, именно так вы будете готовить мясо всегда.

Мясо в духовке с сыром

Фото: instagram.com/grill_mangal_bbq/

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

Мякоть свинины – 1 кг

Сыр твердый – 50 г

Соль – 1/2 ч. л.

Сладкая молотая паприка – 1/2 ч. л.

Перец черный молотый – по вкусу

Зелень – для украшения

Способ приготовления:

Свинину промыть и обсушить. Надрезать так, чтобы кусок развернулся в пласт. Посолить, поперчить и хорошо натереть паприкой. Добавить несколько кусочков сыра. Свернуть рулетом и скрепить кулинарной нитью. Вложить мясо в рукав и скрепить концы. Выложить мясо на противень и запекать в духовке 1 час при температуре 180 ºС. Готовое мясо немного остудить, снять нити и нарезать ломтиками. Выложить на блюдо и украсить зеленью.

Как выбрать качественное мясо

В первую очередь, необходимо проследить, чтобы на прилавке свинина лежала в холодильнике, ведь мясо – скоропортящийся продукт. Оптимальная температура хранения – 0...+2 ºС. За поддержание температурного режима несут ответственность продавцы.

Если мясо пахнет кровью – это скорее плохо, чем хорошо. Возможно, при забое не были соблюдены санитарные нормы, потому что вся кровь из мяса должна вытечь. Если пахнет кровью, то кровь попала в мясо, и оно будет быстрее портиться;

Эксперты советуют обращать внимание и на цвет мяса – у качественного продукта он равномерный, от светло-розового до темного;

Белым или немного желтоватым должен быть и жир на мясе. Если он потемнел, свинина уже не первой свежести, а если розовый – животное неправильно забили.

Здесь узнаете, как правильно жарить мясо по советам шеф-повара.

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