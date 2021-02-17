Как запечь сочное мясо – сделайте это в рукаве
Рецепт запеченной свинины с сыром и специями
Чтобы приготовить, а именно, запечь мясо в духовке, не понадобятся огромные усилия. Разве что придется подождать час, а то и больше, пока мясо приготовится. Чтобы ваше блюдо было вкусным и сочным, сначала нужно купить свежее хорошее мясо. Это не сложно, если знать правила его выбора. Воспользуйтесь рецептом запеченной свинины с сыром и специями в рукаве – и возможно, именно так вы будете готовить мясо всегда.
Мясо в духовке с сыром
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- Мякоть свинины – 1 кг
- Сыр твердый – 50 г
- Соль – 1/2 ч. л.
- Сладкая молотая паприка – 1/2 ч. л.
- Перец черный молотый – по вкусу
- Зелень – для украшения
Способ приготовления:
- Свинину промыть и обсушить.
- Надрезать так, чтобы кусок развернулся в пласт.
- Посолить, поперчить и хорошо натереть паприкой. Добавить несколько кусочков сыра. Свернуть рулетом и скрепить кулинарной нитью.
- Вложить мясо в рукав и скрепить концы.
- Выложить мясо на противень и запекать в духовке 1 час при температуре 180 ºС.
- Готовое мясо немного остудить, снять нити и нарезать ломтиками. Выложить на блюдо и украсить зеленью.
Как выбрать качественное мясо
- В первую очередь, необходимо проследить, чтобы на прилавке свинина лежала в холодильнике, ведь мясо – скоропортящийся продукт. Оптимальная температура хранения – 0...+2 ºС. За поддержание температурного режима несут ответственность продавцы.
- Если мясо пахнет кровью – это скорее плохо, чем хорошо. Возможно, при забое не были соблюдены санитарные нормы, потому что вся кровь из мяса должна вытечь. Если пахнет кровью, то кровь попала в мясо, и оно будет быстрее портиться;
- Эксперты советуют обращать внимание и на цвет мяса – у качественного продукта он равномерный, от светло-розового до темного;
- Белым или немного желтоватым должен быть и жир на мясе. Если он потемнел, свинина уже не первой свежести, а если розовый – животное неправильно забили.
Здесь узнаете, как правильно жарить мясо по советам шеф-повара.
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