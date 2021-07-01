Пшеничная каша на воде и молоке – исчерпывающая инструкция к применению

Эту кашу можно приготовить на плите или в духовке. Сначала крупу нужно тщательно промыть до прозрачности воды, варить в течение 30 минут, а идеальная пропорция – стакан крупы на три стакана воды или молока

Как приготовить вкусную пшеничную кашу / Фото: instagram.com/papa_nakyhne/

Пшеничная каша – это не только про детство. Если она приготовлена правильно и, соответственно, вкусно, то с ней можно завтракать или обедать. Мы рассказывали, как приготовить идеальную овсянку, теперь узнаем, какие правила этого процесса есть по отношению к пшеничной каше. В календаре лайфхаков для лета ищите идеи для незабываемого и полезного отдыха.

Подготовка крупы

Сначала обратите внимание на помол. Если он крупный, то каша получится более рассыпчатой, мелкий помол – это более вязкая каша. Пшеничную крупу, как и любую другую, нужно тщательно промыть несколько раз. Желательно – до прозрачности воды. Так она не разварится и получит яркий естественный цвет.

Сколько брать воды или молока

как вы будете варить кашу, на молоке или воде. Важно знать пропорции крупы и жидкости – это 1:3. То есть 1 стакан крупы на 3 стакана воды или молока. Если возьмете 2 стакана жидкости, то каша получится более рассыпчатой.

Как варить пшеничную кашу на плите

Высыпать крупу в кастрюлю с толстым дном и залить водой или молоком. Варить, помешивая, до закипания. Потом убрать огонь до минимума и готовить 20-30 минут до загустения.

Как варить пшеничную кашу в духовке

Крупу нужно выложить в посуду для запекания в духовке. Это могут быть и горшочки. Залейте водой, но не по горлышко, чтобы во время приготовления она не пролилась. Затем нужно поставить будущую кашу в разогретую до 200 градусов духовку и готовить, не накрывая крышкой, 30-40 минут. Потом накрыть кашу и оставить томиться еще минут 15-20.

Как и когда правильно приправлять пшеничную кашу

Сладкую пшеничную кашу украсьте свежими ягодами / Фото: instagram.com/marika_aetidou/

Когда вы готовите соленую кашу, то на 1 стакан крупы можно добавить половину чайной ложки соли. Для сладкой каши, кроме соли, нужно будет 2 чайных ложки сахара. И соль, и сахар обычно закладывают вместе с крупой. В конце приготовления уже можно будет досолить или добавить сахара.

Вкуснее всего каша со сливочным маслом, но можно добавить растительное. Если ваша каша соленая, то можно приправить ее на свой вкус, например, добавить немного молотого перца.

В сладкую кашу добавьте немного меда, сухофруктов или украсьте свежими ягодами и фруктами.

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