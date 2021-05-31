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Без единого комочка – 6 правил для идеальной манной каши

Сегодня, 14:05

Выбирайте кастрюлю с толстым дном, а помешивать кашу лучше венчиком

Манная каша
Манная каша
Фото: freepik.com

Иногда такое случается – хочется приготовить манку. Но такую, чтобы это было действительно вкусно и самое главное – без комочков. Ведь для многих – это один из самых главных гастрономических "страхов" детства. Мы уже знаем, как получить идеальную овсянку, теперь пришло время для манки. Здесь собраны 6 правил, как это сделать быстро и легко.

Как приготовить вкусную манную кашу

Правило №1.Брать кастрюлю с толстым дном

Так манка никогда не пригорит. Перед тем, как вливать в кастрюлю молоко, сначала ее нужно сполоснуть холодной водой.

Правило №2. Не засыпать манку в кипящую воду или горячее молоко

Как многие продолжают делать, поэтому и получают в результате кашу с комочками. Эксперты советуют сначала класть крупу в холодную жидкость и, не размешивая, оставить на 10-15 минут. Крупицы набухнут и не будут склеиваться, то есть каша будет без комочков.

Правило №3. Брать правильные пропорции крупы и жидкости

Это важно. Нежную кашу можно получить при соблюдении установленных пропорций. Правильный вариант – 6 столовых ложек крупы на литр молока. Если нужна жидкая манная каша, добавьте чуть меньше крупы.

Правило №4. Беспрерывно помешивать кашу

Так вы добьетесь воздушности и нежной консистенции каши. Помешивать нужно во время всего приготовления и лучше не лопаткой или ложкой, а венчиком. Таким образом вы будете наполнять манку воздухом и она не пригорит.

Правило №5. Не забывать о соли, сахаре и масле

Иначе она будет пресной. Соль и сахар нужно добавлять во время закипания молока или воды. Масло и другие специи, например, корицу добавляем после приготовления.

Правило № 6. Дать каше настояться после приготовления

Манка обладает свойством разбухать. Как только вы видите, что она готова – сразу же снимите с огня. Каша должна остыть. В этом процессе важно обмотать кастрюлю плотным полотенцем и дать постоять 25-30 минут.

Здесь узнаете, как пожарить по-настоящему вкусную картошку.

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